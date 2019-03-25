Экономика

«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%Известия 07:46

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%. На нее планируется направить 11,5 млрд рублей, сообщил глава компании Николай Подгузов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Николай Подгузов
Нами разработана программа, которая затронет 210 тыс. сотрудников предприятия по таким профессиям, как оператор почтовой связи, почтальон – мы планируем повысить зарплаты на 20 процентов. Для этого будет инвестировано в фонд оплаты труда 11,5 млрд рублей.
— Николай ПодгузовRambler News Service 06:51
с чего всё началось
В частности, глава предприятия заявил, что по итогам минувшего года выручка и чистая прибыль достигли исторического максимума — 190 млрд и 2,7 млрд рублей соответственно, говорится
 в сообщении на сайте российского лидера.
News.ru07:19

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Николай Радиевич Подгузов
Российский государственный деятель и управленец, генеральный директор ФГУП «Почта России». Бывший заместитель министра экономического развития РФ. Бывший член совета директоров ПАО «Россети», Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ПАО «РусГидро». Бывший член наблюдательного совета ВТБ. Член наблюдательного совета «Почта Банка», АО «Оператор информационной системы» и АНО «Цифровая экономика».
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