Экономика
«Почта России» планирует поднять тарифы на доставку прессыКубань 24 03:38
В 2019 году рост тарифов составил 7%, в 2018 году «Почта России» тарифы не поднимала. Издатели предлагают вернуть «Почте России» субсидию на подписку из госбюджета, которую ФГУП получало до 2014 года. Ее размер составлял 3,5 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:08, Ашберн
Общество
Названы регионы, где аренда квартир обходится дороже всего
Третью строчку списка однокомнатных квартир заняла Московская область, где средняя стоимость месячной аренды составляет 23,4 тысячи рублей.
Обновлено в 07:53
Политика
Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы
Действующий президент Украины Порошенко заявил, что твердо намерен выиграть президентские выборы в 2019 году.
Обновлено в 06:11
Экономика
ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22%
Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Трое мальчиков стали жертвами педофила в пригороде Петербурга
Следственным отделом по Пушкинскому району Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в отношении мужчины, 1972 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-тилетнего возраста»).
Обновлено в 06:37
Происшествия
Спасатели забрали детеныша нерпы с крючком в мордочке
Обновлено в 06:44
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Обновлено в 06:08
Здоровье
Процедура ЭКО стала доступнее в Свердловской области
Сделать процедуру ЭКО можно за счет средств ОМС В Свердловской области процедура ЭКО стала доступнее.
Обновлено в 07:40
Общество
Крупнейший в России троллейбусный завод возобновил работу
Обновлено в 06:16
Экономика
Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд
Как сообщил РБК представитель «Роскосмоса», в третьем квартале 2018 года проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» был уточнен.
Обновлено в 05:00
Хоккей
Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков
Обновлено в 06:51
Политика
Лукашенко назвал «никуда не годным» урегулирование ситуации в Донбассе
«Видя, как вялотекуще идёт этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договорённости, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси там, то мы готовы исполнить эту роль», — цитирует БЕЛТА главу государства.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.
Обновлено в 07:07
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Тульской области
Обновлено вчера в 17:30
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
МЭШ запустила сервис самоподготовки к итоговым контрольным
Московская электронная школа (МЭШ) запустила новый сервис самоподготовки к итоговым контрольным, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:46
Транспорт
На Крымском мосту начали укладывать рельсы со стороны Керчи
Строители начали укладывать рельсы на Крымском мосту со стороны Керчи, сообщает 14 апреля инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским
Украинского лидера «ужаснуло», сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.
Обновлено в 07:43