Экономика

«Почта России» планирует поднять тарифы на доставку прессыКубань 24 03:38

В 2019 году рост тарифов составил 7%, в 2018 году «Почта России» тарифы не поднимала. Издатели предлагают вернуть «Почте России» субсидию на подписку из госбюджета, которую ФГУП получало до 2014 года. Ее размер составлял 3,5 млрд рублей.
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