Экономика
«Почта России» начала брать пошлины за покупки в онлайн-магазинах
«Почта России» начала брать пошлины за покупки в онлайн-магазинахDixiNews06:53
Пилотные проекты уже начали работу. «Почта России» начала взимать пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах. Как уточняет «Коммерсант», пилотный проект по удаленному взиманию пошлин уже запущен.
DixiNews06:53
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с чего всё началось
ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах. Беспошлинный порог при этом с 1 января понижен в два раза и составляет €500 для покупок, сделанных в течение месяца.Коммерсантъвчера в 18:12
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