ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах. Беспошлинный порог при этом с 1 января понижен в два раза и составляет €500 для покупок, сделанных в течение месяца.

с чего всё началось

По старым правилам оплачивать таможенные пошлины за покупки, превышающие прежний порог, можно было только в отделениях «Почты России». В конце 2017 года Федеральная таможенная служба (ФТС) изменила правила оформления покупок в зарубежных интернет-магазинах.

«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки

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