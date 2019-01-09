Экономика

«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки
Lenta.ru
05:45

По старым правилам оплачивать таможенные пошлины за покупки, превышающие прежний порог, можно было только в отделениях «Почты России». В конце 2017 года Федеральная таможенная служба (ФТС) изменила правила оформления покупок в зарубежных интернет-магазинах.
Lenta.ru05:45
с чего всё началось

«Почта России» доставит пошлины

ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах. Беспошлинный порог при этом с 1 января понижен в два раза и составляет €500 для покупок, сделанных в течение месяца.
Коммерсантъвчера в 18:12

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В России запустили эксперимент по автоуплате пошлин при интернет-покупках

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История вопроса о пошлинах на посылки в Россию

ТАСС05:46

«Почта России» начала сбор пошлин за покупки в иностранных интернет-магазинах

URA.Ru03:18

«Почта России» начала удаленно взимать пошлины с покупателей онлайн-магазинов

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«Почта России» переадресовала Минфину обвинения в монополизме из-за пошлин для покупателей онлайн-магазинов

Говорит Москва06:27

«Почта России» начнет удаленно взимать пошлины на товары из онлайн-магазинов

Ведомости01:22

«Почта России» доставит пошлины

Коммерсантъвчера в 18:12
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Финансы

ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубля

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С начала 2019 года на российских автозаправках начали расти цены на бензин в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо.
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В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

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Экономика

Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
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Экономика

МТС купила облачного провайдера «ИТ-град» за 2,5 млрд рублей

«ИТ-град» предоставляет облачные услуги крупным компаниям под собственным брендом, малому и среднему бизнесу – под брендом 1cloud, говорится в сообщении МТС.
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Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России и всего мира

В декабре финансовый институт уже публиковал такую оценку – прогноз ухудшен по сравнению с июльским прогнозом 2018 г. Тогда эксперты ВБ ожидали, что ВВП России в 2019 г. вырастет на 1,8%.
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Экономика

Apple сократит производство новых iPhone

Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Экономика

СП Renault-Nissan и «Ростеха» довело долю в «АвтоВАЗе» до 100%

Совместное предприятие "Ростеха" и альянса Renault-Nissan — Alliance Rostec Auto B. V. — довело долю в капитале концерна "АвтоВАЗ" до 100%, передает "Интерфакс" со ссылкой на список аффилированных лиц российского автоконцерна по состоянию на 31 декабря 2018 г. В октябре Alliance Rostec Auto B. V. объявило о принудительном выкупе акций "АвтоВАЗа".
Обновлено в 06:57
Экономика

Польша попала в зависимость от российского угля

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Экономика

Погрузка на сети РЖД в 2018 году превысила 1,2 млрд тонн

Объём погрузки на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в 2018 году составил по оперативным данным 1 млрд 289,6 млн тонн, что на 2,2% превышает показатель прошлого года, сообщает 9 января пресс-служба предприятия.
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Источник, знакомый с деталями сделки, подтвердил изданию, что партнером Тимченко по "Усадьбе Дивноморское" стал именно Колбин-младший.
Обновлено в 02:59
Экономика

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту группы компаний «Кэшбери»

Управление Роскомнадзора по Ростовской области по решению суда ограничило доступ к сайту группы "Кэшбери", сообщил ТАСС руководитель управления Игорь Сидорцов.
Обновлено в 07:58
Финансы

Международные резервы Украины выросли до уровня времен Януковича

Международные резервы Украины выросли на 10,6%, составив на 1 января 2019 года $20,8 млрд, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные Нацбанка Украины.
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Экономика

Банк «ФК Открытие» довел долю в «Балтийском лизинге» до 100%

В конце декабря председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил, что кредитная организация получила от «Открытие холдинга» 80% «Балтийского лизинга» и планирует довести долю до 100%.
Обновлено в 05:48
Экономика

Сергей Гуриев уйдет с поста главного экономиста ЕБРР

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев покинет свою должность в августе 2019 года.
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