ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах. Беспошлинный порог при этом с 1 января понижен в два раза и составляет €500 для покупок, сделанных в течение месяца.

с чего всё началось

«Почта России» начала взимать пошлины с покупателей онлайн-магазинов. Как пишет «Коммерсантъ», пилотный проект стартует сегодня, 9 января. Источник отмечает, что беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах с начала этого года снизился до 500 евро.

«Почта России» начала взимать пошлины с покупателей онлайн-магазинов

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