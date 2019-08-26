Как указывается в документе, подлинность которого подтвердила пресс-служба «Почты России», из 42 тыс. отделений более 80% могут стать основой для трансформации в «Центры притяжения» — именно так в компании нарекли новый предлагаемый формат.

с чего всё началось

Чтобы отделения почты стали «Центрами притяжения», необходимо 85 миллиардов рублей бюджетных денег. По мнению руководства компании, именно такая сумма нужна для преобразования почтовых отделений. Их планируют расширить, отремонтировать, а также модернизировать и технически дооснастить.

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