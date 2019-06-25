Почта Mail.ru откажется от паролейAdindex.ru 05:54

Сервис входит в топ-5 мировых сервисов по дневной аудитории.

с чего всё началось

Как рассказали «РИА Новости» в Mail.ru, компания собирается в дальнейшем полностью отказаться от паролей, в том числе и в ранее созданных почтовых ящиках. Также в планах Mail.ru ввести авторизацию в сервисе с помощью биометрических данных, например отпечатков пальцев.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Авто BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.

Политика Кадыров отреагировал на отставку Евкурова Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, заявил, что только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе.

Происшествия Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.

Экономика Петербуржцы сэкономят 3 миллиарда рублей в год на снижении тарифов Если бы в Петербурге не оптимизировали тарифы, то рост составил бы 76,93 и 78,26 рубля соответственно.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Политика В Грузии новым спикером парламента избрали лидера правящей партии На пост спикера парламента Грузии избрали лидера правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Талаквадзе вместо ушедшего в отставку на фоне протестов Ираклия Кобахидзе.

Космос Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy В Сети появилось видео взрыва посадке первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.

Политика УПЦ заявила, что поместные церкви признают на Украине только ее Представители поместных православных церквей признают на Украине одну каноническую церковь, Украинскую православную церковь, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Политика Россия не будет исполнять решение трибунала ООН по украинским морякам Полномочия Международного трибунала ООН по морскому праву не распространяются на ситуацию с украинскими моряками, которые были задержаны за незаконное проникновение в территориальные воды России во время провокации в Керченском проливе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 25 июня.

Культура Рудольфа Фурманова выгнали из Союза театральных деятелей Основателя и художественного руководителя петербургского театра «Русской антрепризы» имени Андрея Миронова Рудольфа Фурманова исключили из Союза театральных деятелей.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Политика Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.

Экономика Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.

Происшествия Отсидевшего за пост во «ВКонтакте» активиста задержали в Петербурге Во вторник, 25 июня, стало известно, что в Петербурге задержали активиста Владимира Тимошенко за пост во «ВКонтакте».

Политика Соцопрос: Половина жителей Украины выступает за автономию Донбасса Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов — при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.

Шоу-бизнес Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.

Общество Китайский инвестор оспорит запрет строительства завода на Байкале Иркутский областной суд приступил к рассмотрению апелляции по запрету на строительство завода по розливу воды на Байкале.

Технологии В работе «Билайна» произошел сбой Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.

Кино Валдис Пельш получил звание почетного профессора МГУ Садовничий рассказал о том, что, ещё будучи студентом философского факультета, Пельш сыграл свою первую драматическую роль в Студенческом театре МГУ и организовал известную музыкальную группу "Несчастный случай".

Общество Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.