Интернет
Mail.ru откажется от паролей в почтеForbes 06:18
Сервис Mail.ru разработал альтернативные способы входа в почтовый ящик. Вместо пароля, от которого компания планирует полностью отказаться в будущем, пользователям будут присылать push-уведомление или одноразовый код по sms, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Mail.ru.
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с чего всё началось
В перспективе нововведение существенно усилит безопасность почты, ведь если пароль отсутствует, то его нельзя потерять или подобрать", - прокомментировала вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.РИА Новости02:49
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:29, Вашингтон
Экономика
Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ
Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности.
Обновлено в 05:38
Кино
Дэнни Бойл намерен снять третью часть «28 дней спустя»
Британец Дэнни Бойл в интервью изданию The Independent рассказал о том, что намерен снять продолжение «28 дней спустя».
Обновлено в 01:44
Происшествия
Пассажирский автобус попал в ДТП в Новосибирске
Обновлено в 04:59
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Названы самые агрессивные города России
Эксперты маркетингового агентства Zoom Market составили рейтинг самых агрессивных городов России.
Обновлено в 05:43
Футбол
ЦСКА отправился на тренировочный сбор в Австрию без Марио Фернандеса
ЦСКА отправился на предсезонный сбор в Австрию, где позднее к нему присоединится защитник команды Марио Фернандес, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 04:27
Авто
Fiat 500 в мае вошел в пятерку европейских бестселлеров
Компактный хэтчбек Fiat 500 по итогам мая вошел в ТОП-5 европейских бестселлеров.
Обновлено в 05:34
Политика
В Раде предложили Зеленскому приостановить членство Киева в ПАСЕ
Зампредседателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация предложит президенту страны Владимиру Зеленскому приостановить членство в ПАСЕ, после того как ассамблея решила вернуть представителей России.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Самарской области задержали членов ОПГ с 10 кг героина
В Самарской области задержали лидера организованной преступной группировки и двух его сообщников. У них изъяли более 10 кг героина.
Обновлено в 02:25
Экономика
Доля среднего класса в России сократилась до минимума за 15 лет
Доля совокупного дохода домохозяйств среднего класса в России в 2014 году составила 48%, а в 2018 году — только 39%.
Обновлено вчера в 14:56
Авто
BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next
В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Авто
GM построит внедорожник Corvette за 100 тысяч долларов
Боб Лутц, работавший в свое время на BMW, Chrysler, Ford и General Motors, считает, что Chevrolet должен превратить название Corvette в престижную марку, выпускающую SUV по цене от 100 тыс. долларов.
Обновлено в 00:28
Наука
Экологичное тепло: как профессор Майсоценко создал термодинамический цикл, совершивший революцию в энергетике
М-цикл, или термодинамический цикл Майсоценко (Maisotsenko Cycle, M-Cycle — «Хайтек») — это способ использования энергетического потенциала направленного движения воздуха, возникающего в результате природного процесса испарения воды.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж
Мосгорсуд признал виновным в шпионаже гражданина Польши Мариана Радзаевски, передают РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»
В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.
Обновлено в 05:45
Экономика
Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа
В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Правящая партия Армении проголосовала против возвращения России в ПАСЕ
Что касается делегации из Армении в составе 4-х депутатов, то представители оппозиционных фракций Наира Зограбян («Процветающая Армения») и Эдмон Марукян («Светлая Армения») проголосовали за возвращение России в ПАСЕ, однако двое депутатов делегации от правящей партии «Мой шаг» резолюцию, позволяющую России вернуться в ПАСЕ, не поддержали.
Обновлено в 05:49
Экономика
Завод «Ростсельмаш» в Ростове может остановить производство
Владелец ростовского завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин заявил, что в ближайшем будущем предприятие может приостановить работу и значительно сократить штат.
Обновлено в 01:46
Энергетика
В Белоруссии назвали причину загрязнения нефтепровода «Дружба»
В Белоруссии заявили, что загрязнение польского участка нефтепровода "Дружба" 19 июня могло быть вызвано автоматическим выключением системы раскачки дренажных емкостей нефтеперекачивающей станции "Кобрин" в стране.
Обновлено в 04:53
Экономика
Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»
Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК.
Обновлено в 03:26
Гаджеты
Xiaomi Mi CC9 получит 32-Мп фронтальную камеру
Xiaomi в своём аккаунте в Weibo официально подтвердила, что грядущий смартфон Mi CC9 получит 32-мегапиксельную камеру.
Обновлено в 04:57
Политика
Мэром Липецка стала Евгения Уваркина
Конкурировавшая с Евгенией Уваркиной замглавы Добровского района Татьяна Трубачева заявила, что главными проблемами современного Липецка она считает демографию и отток молодежи.
Обновлено в 05:27
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Культура
В Клину планируют построить концертный комплекс
Театрально-концертный комплекс планируют создать на территории городского округа Клин, проект находится на стадии обсуждения концепции.
Обновлено вчера в 13:24
ЖКХ
В Москве из-за жары значительно увеличилось потребление воды
В последние дни из-за жаркой погоды значительно увеличилось потребление воды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 02:51
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Обновлено в 01:45