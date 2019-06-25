Mail.ru откажется от паролей в почтеForbes 06:18

В перспективе нововведение существенно усилит безопасность почты, ведь если пароль отсутствует, то его нельзя потерять или подобрать", - прокомментировала вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

с чего всё началось

Сервис Mail.ru разработал альтернативные способы входа в почтовый ящик. Вместо пароля, от которого компания планирует полностью отказаться в будущем, пользователям будут присылать push-уведомление или одноразовый код по sms, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Mail.ru.

Mail.ru откажется от паролей в почте

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