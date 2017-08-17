В «Магните» ВТБ владеет 18,3% акций, еще 7,6% находятся на балансе «ВТБ Капитала». Почта России уже открывает общие точки с «Магнитом» — в 2019 году магазины должны появиться в 2 тыс. почтовых отделений. В начале 2019 года Почта Банк запустил аналогичный проект с «Пятерочкой».

Экономика На российском fashion-рынке впервые за много лет сменился лидер «Спортмастер» был лидером российского fashion-рынка долгие годы, однако в последнее время его выручка растет только за счет открытия новых магазинов, отметил гендиректор Infoline Иван Федяков.

Общество Потребовавший потушить пожары журналист ТВ Новосибирска уволен Требовавший немедленно потушить возгорания журналист из города Новосибирск уволился по собственному желанию, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $56 В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Политика В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.

Кино Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.

Наука ГМ-лимфоциты победили ВИЧ в культуре клеток и селезенке мышей Полученные ГМ-лимфоциты уничтожали зараженные разными штаммами ВИЧ-1 клетки в культуре и в селезенке мышей.

Политика Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских 3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.

Общество Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.

Происшествия В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.

Общество Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.

Происшествия В России захотели завести уголовное дело на Сталина В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.

Политика Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.

Происшествия Проверка ФСИН в «Крестах» выявила «кучу нарушений» В пресс-службе УФСИН России РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата службы выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2".

Шоу-бизнес Аллу Вербер похоронят в Торонто Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.

Политика Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».

Экономика Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".

Политика МИД РФ прокомментировал события в Киргизии Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.

Авто Стартовали продажи обновленного рамного внедорожника Haval H9 Китайский автогигант Great Wall объявил официальный старт продаж обновленного рамного внедорожника Haval H9.

Политика Зеленский заявил о намерении легализовать на Украине азартные игры Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать в стране азартные игры, в частности казино.

Происшествия Бизнесмена в Москве ограбили на ₽9 млн В ночь на 3 августа на востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку с деньгами.