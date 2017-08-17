Экономика
Почта Банк откроет отделения в «Магните»РБК 01:03
В «Магните» ВТБ владеет 18,3% акций, еще 7,6% находятся на балансе «ВТБ Капитала». Почта России уже открывает общие точки с «Магнитом» — в 2019 году магазины должны появиться в 2 тыс. почтовых отделений. В начале 2019 года Почта Банк запустил аналогичный проект с «Пятерочкой».
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В магазинах «Магнит» в Челябинской области откроются отделения Почта Банка
Радио Business FM Челябинск02:44
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