В «Магните» ВТБ владеет 18,3% акций, еще 7,6% находятся на балансе «ВТБ Капитала». Почта России уже открывает общие точки с «Магнитом» — в 2019 году магазины должны появиться в 2 тыс. почтовых отделений. В начале 2019 года Почта Банк запустил аналогичный проект с «Пятерочкой».

с чего всё началось

Почта России уже открывает общие точки с «Магнитом» — в 2019 году магазины должны появиться в 2 тыс. почтовых отделений. В начале 2019 года Почта Банк запустил аналогичный проект с «Пятерочкой». Ожидалось, что он продлится полгода, однако банк решил продлить тест до конца года.

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