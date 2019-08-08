Почта Банк после открытия банковских точек в магазинах «Пятерочка» начнет работать в сети «Магнит». Проект в пилотном режиме стартует осенью в трех регионах — Челябинской, Ярославской и Костромской областях, рассказал РБК первый зампред правления банка Георгий Горшков.

с чего всё началось

В «Магните» ВТБ владеет 18,3% акций, еще 7,6% находятся на балансе «ВТБ Капитала». Почта России уже открывает общие точки с «Магнитом» — в 2019 году магазины должны появиться в 2 тыс. почтовых отделений. В начале 2019 года Почта Банк запустил аналогичный проект с «Пятерочкой».

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