Экономика
Почта Банк откроет отделения в «Магните»РБК 01:03
В «Магните» ВТБ владеет 18,3% акций, еще 7,6% находятся на балансе «ВТБ Капитала». Почта России уже открывает общие точки с «Магнитом» — в 2019 году магазины должны появиться в 2 тыс. почтовых отделений. В начале 2019 года Почта Банк запустил аналогичный проект с «Пятерочкой».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Почта Банк после открытия банковских точек в магазинах «Пятерочка» начнет работать в сети «Магнит». Проект в пилотном режиме стартует осенью в трех регионах — Челябинской, Ярославской и Костромской областях, рассказал РБК первый зампред правления банка Георгий Горшков.РБК01:03
Подробнее о событии
Показать все источники
В магазинах «Магнит» в Челябинской области откроются отделения Почта Банка
Радио Business FM Челябинск02:44
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Политика
Зеленский намерен легализовать на Украине казино
Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Происшествия
Следователи пришли с обыском в офис ФБК
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 04:25
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Происшествия
Сторонники Атамбаева взяли в заложники несколько спецназовцев
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Происшествия
ФСИН выявила нарушения в «Крестах»
В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Москве задержали обманувших 300 человек лжеюристов
Сотрудники полиции в Москве выявили группу лжеюристов, которые обманули более 300 человек.
Обновлено в 05:38
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Общество
В мэрии Саратова согласовали пикет за отставку мэра Москвы
Чиновники саратовской городской администрации согласовали проведение пикета активистами штаба Навального в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
ООН составила руководство по спасению мира для лентяев
ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Водитель погиб при взрыве фуры в Красноярском крае
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте. в ГУ МВД отмечают, что взрыв мог произойти из-за нарушений в транспортировке двуокиси углерода.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Дамаск раскритиковал планы США и Турции по безопасной зоне в Сирии
МИД Сирии заявил о «категорическом неприятии» планов «оккупантов – Турции и США» – зоны безопасности.
Обновлено в 04:29
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге Чемпионов
В матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Краснодар» в родных стенах с минимальным счётом уступил «Порту».
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Источник сообщил о пожаре на военном объекте под Архангельском
Источник ТАСС сообщил о гибели одного человека. 5 августа произошел пожар на складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край).
Обновлено в 05:40
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленно
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома.
Обновлено в 02:44
Экономика
Выручка «Мегафона» по МСФО во втором квартале выросла на 4,5%
Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 03:57
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк «Один дома»
Обновлено в 04:38
Общество
Сквер у Театра драмы вернут в собственность Екатеринбурга
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
Западные СМИ оценили первый полет ударного «Охотника»
Обновлено в 05:17
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33