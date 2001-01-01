Экономика

Почта-банк планирует загрузить сеть своих отделенийКоммерсантъ вчера в 19:00

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Почта-банк планирует загрузить сеть своих отделений Почта-банк предложит клиентам в небольших населенных пунктах, где отсутствует возможность оформить товарный кредит в магазине, сделать это у себя в офисе или почтовом отделении.
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Почта-банк планирует загрузить сеть своих отделений

Коммерсантъвчера в 19:00
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Евгений Равхатович Надоршин
Российский экономист
Российский экономист, в прошлом советник министра экономического развития Российской Федерации, выпускник и сотрудник НИУ ВШЭ. Основные научные интересы: макроэкономика, некоторые аспекты мезоэкономики.
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