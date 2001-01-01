Экономика
Почта-банк планирует загрузить сеть своих отделенийКоммерсантъ вчера в 19:00
Почта-банк планирует загрузить сеть своих отделений Почта-банк предложит клиентам в небольших населенных пунктах, где отсутствует возможность оформить товарный кредит в магазине, сделать это у себя в офисе или почтовом отделении.
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Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 14 августа, снижаются.
Обновлено в 01:05
Экономика
«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителю лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:20
Кино
В Сети появился первый трейлер «Маленьких женщин» Греты Гервиг
В интернете появился первый трейлер фильма, снятого по популярному роману Луизы Мей Олкотт.
Обновлено вчера в 12:40
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вина
Обновлено в 01:00
Общество
В России снизилось число зарегистрированных браков и разводов
В первой половине 2019 года количество зарегистрированных в России браков сократилось на 12,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Общество
Бесплатные экскурсии проведут в столице ко Дню города
Обновлено в 01:40
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Китай отказал двум кораблям ВМС США в заходе в порт Гонконга
Власти Китая не разрешили двум кораблям ВМС США зайти в порт Гонконга.
Обновлено в 00:53
Политика
Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя
Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено вчера в 16:23
Энергетика
Украина получила от России € 2,9 млн за грязную нефть
Российская компания "Транснефть" выплатила "Укртранснафте" новую часть компенсации в размере 600 тысяч евро за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба".
Обновлено в 00:29
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Югре
Два человека погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Обновлено в 00:37
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел до 693 долларов
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия
Ситуация в аэропорту Гонконга начала стабилизироваться
Массовые протесты в аэропорту Гонконга в течение последних двух дней привели к отмене нескольких сотен рейсов.
Обновлено вчера в 15:37
Кино
Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, пишут «Ведомости».
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
Две легковушки насмерть сбили женщину в Екатеринбурге
От удара пешехода отбросило на соседний участок дороги, где его сбил еще один автомобиль «Киа Рио», сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Обновлено в 01:06
Происшествия
На Камчатке медведь загрыз человека
На Камчатке в посёлке Озерновский Усть-Большерецкого района медведь загрыз человека.
Обновлено в 01:15
Общество
В Японии из-за жары за неделю погибли 23 человека
В Японии из-за сильной жары в течение недели погибли 23 человека, 12 тыс. 751 пострадали, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные Главного пожарного управления страны.
Обновлено в 00:30
Религия
Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком
Обновлено в 01:15
Наука
В Эфиопии нашли высокогорное поселение древниx людей
Исследователи нашли артефакты, которые свидетельствуют о том, что в эпоху палеолита люди проживали в горах Эфиопии.
Обновлено 12 августа в 03:03
Шоу-бизнес
Ксения Собчак косвенно подтвердила свою беременность
Ксения Собчак опубликовала в личном «Инстаграм» видео, на котором, если внимательно присмотреться, можно разглядеть признаки беременности Ксении.
Обновлено в 02:15
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
В Черногории оценили потери от антироссийских санкций
Черногория потеряла приблизительно €2 млрд из-за антироссийских санкций, к которым балканская страна присоединилась в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:30