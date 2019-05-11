Футбол
Почеттино запросил у «Ювентуса» €20 млн в годSport24.ru 05:47
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выставил «Ювентусу» финансовые условия для своего перехода в клуб. Аргентинец хочет получать в туринской команде €20 млн в год, сообщает Corriere dello Sport.
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Три продукта на столах россиян, содержащие яды, назвали медики
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В РПЦ не считают необходимостью обязательную службу в армии
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Президент Украины Петр Порошенко подписал протокол допроса по уголовному делу о событиях во время Майдана в Киеве, который он отказывался подписать с ноября 2016 года.
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Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке
Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за это своего командира.
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«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»
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Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
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Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
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Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ
Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
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Происшествия
На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой
На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги.
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В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
В Индонезии более 30 заключенных сбежали из тюрьмы
По меньшей мере 34 заключенных сбежали из тюрьмы в индонезийском городе Сиак-Сри-Индрапура (Siak Sri Indrapura) на острове Суматра после бунта, сообщает агентство Antara со ссылкой на полицию.
Обновлено в 10:26
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В Международном морском салоне в Петербурге примут участие 30 кораблей
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Обновлено в 10:41
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Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
Обновлено в 09:59
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Футбол
В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ
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Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
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Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ
Обновлено в 10:44
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США помешали участию двоих российских представителей в подготовке конференции стран участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, заявили 11 мая в Министерстве иностранных дел России.
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Космос
Boeing успешно испытала парашюты космического корабля Starliner
Компания Boeing опубликовала в своём Twitter видеоролик, в котором демонстрируются испытания парашютов пассажирского космического корабля Starliner.
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Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
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Самбурская опровергла свою схожесть с Волочковой
Актриса Настасья Самбурская опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором шутливо опровергла свою схожесть с балериной Анастасией Волочковой.
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