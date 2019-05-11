Почеттино запросил у «Ювентуса» €20 млн в годSport24.ru 05:47

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выставил «Ювентусу» финансовые условия для своего перехода в клуб. Аргентинец хочет получать в туринской команде €20 млн в год, сообщает Corriere dello Sport.

Почеттино запросил у «Ювентуса» €20 млн в год

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