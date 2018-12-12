Футбол
Почеттино: всегда верил в то, что «Тоттенхэм» выйдет в плей-офф ЛЧ
Почеттино: всегда верил в то, что «Тоттенхэм» выйдет в плей-офф ЛЧЧемпионат18:16
Всегда верил в то, что «Тоттенхэм» попадёт в плей-офф. Мы создали много моментов и контролировали ход матча с «Барселоной».
Чемпионат18:16
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Футбол
Шальке-04 — Локомотив 1:0
Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:13
Футбол
«Ливерпуль» победил «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над итальянским "Наполи" со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:46
Футбол
«Атлетико» не сумел обыграть «Брюгге»
Бельгийский «Брюгге» дома сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов — 0:0. Бельгийцы с первых минут пытались контролировать мяч, но испанцы быстро завладели мячом, хоть и не спешили рисковать и идти вперед.
Обновлено в 18:25
Футбол
«Барселона» пять лет не проигрывает дома в Лиге чемпионов
"Барселона" сыграла вничью с "Тоттенхэмом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Как сообщает пресс-служба УЕФА, каталонцы повторили рекорд "Баварии" – 29 домашних матчей без поражений в Лиге чемпионов.
Обновлено в 17:42
Футбол
«Зенит» проиграл «Валенсии» в матче Кубка Европы
Петербургский "Зенит" уступил испанской "Валенсии" в матче девятого раунда регулярного сезона баскетбольного Кубка Европы.
Обновлено в 18:40
Футбол
Бекао занимается в общей группе в преддверии матча с «Реалом»
Отмечается, что все футболисты занимаются в общей группе, включая защитника Родриго Бекао, чье участие в игре было под вопросом из-за травмы бедра.
Обновлено в 14:12
Футбол
Туре расторг контракт с «Олимпиакосом»
Ивуарийский полузащитник Яя Туре и «Олимпиакос» прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.
Обновлено в 13:33
Футбол
«Барселона» оценила Дембеле в 400 млн евро
«Барселона» установила ценник на Усмана Дембеле.
Обновлено в 16:21
Футбол
Футболист «Спартака» Роман Зобнин признан «Джентльменом года»
Обновлено в 18:21
Футбол
Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:05
Футбол
Голкипер из МЛС пополнит состав «Манчестер Сити» в июле 2019 года
Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.
Обновлено в 14:35
Происшествия
14-летний вратарь умер после травмы, полученной во время игры
Обновлено в 13:26
Футбол
Гаскойн не признал вину по делу о сексуальном домогательстве
Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн не признал себя виновным по делу о сексуальном домогательстве.
Обновлено в 13:19
Футбол
Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей
Обновлено в 18:04
Футбол
Врба: «Для меня матч с „Ромой“ гораздо важнее, чем игра ЦСКА»
Главный тренер чешской "Виктории" Павел Врба поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы".
Обновлено в 18:11