Футбол

Почеттино: всегда верил в то, что «Тоттенхэм» выйдет в плей-офф ЛЧ
Чемпионат
18:16

Интер — ПСВ
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
13′
Ирвинг Лосано
Марцело Брозович
44′
52′
Йерун Зут
Антонио Кандрева
Бальде Кейта
56′
65′
Эрик Гутьеррес
Михал Садилек
Квадво Асамоа
Лаутаро Хавьер Мартинес
69′
71′
Стивен Бергвейн
Маттео Политано
71′
71′
Стивен Бергвейн
Доньелл Мален
Мауро Икарди
73′
Маттео Политано
Шиме Врсалько
83′
86′
Михал Садилек
90′+1′
Дензел Дамфрис
90′+5′
Ирвинг Лосано
Гастон Перейро
Милан Шкриньяр
90′+5′
Всегда верил в то, что «Тоттенхэм» попадёт в плей-офф. Мы создали много моментов и контролировали ход матча с «Барселоной».
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