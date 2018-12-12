Футбол
Почеттино: всегда верил в то, что «Тоттенхэм» выйдет в плей-офф ЛЧ
Почеттино: всегда верил в то, что «Тоттенхэм» выйдет в плей-офф ЛЧЧемпионат18:16
|13′
Ирвинг Лосано
Марцело Брозович
|44′
|52′
Йерун Зут
Антонио Кандрева
Бальде Кейта
|56′
|65′
Эрик Гутьеррес
Михал Садилек
Квадво Асамоа
Лаутаро Хавьер Мартинес
|69′
|71′
Стивен Бергвейн
Маттео Политано
|71′
|71′
Стивен Бергвейн
Доньелл Мален
Мауро Икарди
|73′
Маттео Политано
Шиме Врсалько
|83′
|86′
Михал Садилек
|90′+1′
Дензел Дамфрис
|90′+5′
Ирвинг Лосано
Гастон Перейро
Милан Шкриньяр
|90′+5′
|60%
|Владение мячом
|40%
|88%
|Процент точных передач
|77%
|6
|Удары в сторону ворот
|–
|10
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|9
|1
|Офсайды
|4
|6
|Угловые
|2
|8
|Отборы
|12
|15
|Фолы
|16
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 4‑3‑3
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
10
Мартинес
11
Бальде
77
Брозович
20
Валеро
2
Врсалько
9
Икарди
44
Перишич
1
Зоет
22
Дамфрис
20
Сэйнсбёри
4
Виргевер
6
Анхелино
18
Росарио
32
Садилек
8
Хендрикс
14
Мален
9
де Йонг
7
Перейро
ПСВ
Расстановка 4‑2‑1‑3
Всегда верил в то, что «Тоттенхэм» попадёт в плей-офф. Мы создали много моментов и контролировали ход матча с «Барселоной».
Чемпионат18:16
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