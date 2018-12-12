Всегда верил в то, что «Тоттенхэм» попадёт в плей-офф. Мы создали много моментов и контролировали ход матча с «Барселоной».

Почеттино: всегда верил в то, что «Тоттенхэм» выйдет в плей-офф ЛЧ

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