Футбол

Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероемЧемпионат вчера в 17:40

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2) и выход «шпор» в финал турнира.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Почеттино заплакал во время интервью после камбэка «Тоттенхэма»

Sport24.ruвчера в 18:12

Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероем

Чемпионатвчера в 17:40

Почеттино: «Спасибо всем, кто в нас верил»

Soccer.ruвчера в 17:36

Маурисио Почеттино: Все игроки «Тоттенхэма» – герои, но Моура – супергерой

Советский спортвчера в 17:36

Почеттино назвал забившего три гола «Аяксу» Моуру супергероем

РИА Новостивчера в 18:46

«Игроки – супергерои. Никто не верил в нас в начале сезона». Почеттино – о счастье и судьбе

Sports.ruвчера в 19:42

Покеттино – после камбэка с «Аяксом»: «Спасибо, футбол. Без него такие эмоции невозможны»

Бомбардир.рувчера в 17:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Обновлено вчера в 09:22
Хоккей

OHL: 3-й кряду дубль Торопченко помог «Гуэльфу» сравнять счёт в финальной серии

В четвёртом матче серии финала хоккейной лиги Онтарио клуб «Гуэльф Шторм» взял верх над «Оттавой» — 5:4. Второй звездой встречи стал российский нападающий Алексей Торопченко, оформивший дубль в третьей игре подряд.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

Паром «Балтийск» остался без топлива, а Калининград без морского сообщения с остальной страной

Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Эксперт перечислил возможные ошибки пилотов SSJ-100

Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

Обновлено вчера в 10:38
Путешествия

АТОР: В Турции для туристов открыли экскурсии на подводной лодке

Обновлено вчера в 23:58
Здоровье

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

Обновлено 07 мая в 09:55
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено вчера в 15:08
Общество

Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий

Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

Фильм Дудя создал проблемы для россиян в Замбии

В начале фильма Юрий Дудь говорит, что люди в этой стране живут очень бедно.
Обновлено вчера в 10:27
Политика

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Обновлено вчера в 23:01
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено 07 мая в 04:10
Происшествия

В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100

Обновлено вчера в 04:15
Космос

ГЛОНАСС полностью перейдет на спутники нового поколения к 2025 году

Российская глобальная навигационная система полностью перейдет в 2025 году на использование космических аппаратов «ГЛОНАСС-К» и «ГЛОНАСС-К2».
Обновлено вчера в 19:46
Наука

Совершен прорыв в создании эмбрионов из клеток кожи

Более десяти лет назад японский ученый Синъя Яманака совершил революцию в медицине, обнаружив способ преобразовывать клетки кожи мыши в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки.
Обновлено 07 мая в 10:59
Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Наука

Робота-колибри научили отслеживать рельеф по изменению подъемной силы

Одна из особенностей робота заключается в том, что он может обнаруживать столкновения с препятствиями или приближение к полу благодаря изменению силы тока в электродвигателях, приводящих в движение крылья.
Обновлено вчера в 07:47
Армия и оружие

Испанский художник посвятил картину российским военным в Сирии

Обновлено вчера в 12:25
Политика

В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Основателя «Петронефти» объявили в розыск из-за грязной нефти в «Дружбе»

Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба».
Обновлено вчера в 15:54
Футбол

Месси добирался в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды

Обновлено вчера в 13:11
Политика

Порошенко раскритиковал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, назвал участников проходящей по всему миру акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено вчера в 19:22
Общество

Гороскоп на 9 мая

Гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Обновлено вчера в 18:30
Авто

Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями

Обновлено вчера в 08:30
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено 07 мая в 14:51
Происшествия

Певец Макс Барских попал в аварию в США

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено вчера в 07:21
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Футбол

Валенсия – Арсенал. Георгий Черданцев: «Валенсия выиграет»

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на ответные матч 1/2 финала Лиги Европы Валенсия – Арсенал.
Обновлено вчера в 17:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное