Футбол
Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероемЧемпионат вчера в 17:40
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2) и выход «шпор» в финал турнира.
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Маурисио Почеттино: Все игроки «Тоттенхэма» – герои, но Моура – супергерой
Советский спортвчера в 17:36
Покеттино – после камбэка с «Аяксом»: «Спасибо, футбол. Без него такие эмоции невозможны»
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