Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероемЧемпионат вчера в 17:40

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2) и выход «шпор» в финал турнира.

Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероем

Гаджеты AnTuTu назвал лучшие смартфоны по соотношению цены и качества Эксперты AnTutu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности устройства.

Футбол Мамаев намерен продолжить карьеру футболиста после выхода на свободу Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его подзащитный до сих пор является игроком «Краснодара» и намерен продолжить спортивную карьеру после выхода на свободу.

Политика Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк» Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».

Происшествия Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.

Политика В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.

Происшествия В расшифровке переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами нашли ошибку Телеканал РЕН ТВ опубликовал аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем самолета SSJ-100, загоревшегося после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.

Авто По каким схемам мошенники продают машины, находящиеся в залоге Портал «АвтоВзгляд» расскажет, как мошенники наживаются на залоговом транспорте и подскажет покупателям, как уберечь себя от подобных проблем.

Политика В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом» Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.

Политика В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.

Хоккей «Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли "Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".

Экономика Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению развития экономики Согласно приложению к единому плану, реальные доходы россиян в этом году вырастут на полпроцента, а к 2024 году рост доходов составит около 2,5% - пишет РБК.

Общество Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.

Политика WSJ объяснила, что почему Китай ужесточил позицию по торговле с США Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.

Игры Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.

Армия и оружие Адмирал Николай Евменов назначен главкомом ВМФ России Экс-главком ВМФ адмирал Владимир Королев завершил военную службу и переходит на работу в «Объединенную судостроительную корпорацию».