Футбол
Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероемЧемпионат вчера в 17:40
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2) и выход «шпор» в финал турнира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Покеттино – после камбэка с «Аяксом»: «Спасибо, футбол. Без него такие эмоции невозможны»
Бомбардир.рувчера в 17:40
Маурисио Почеттино: Все игроки «Тоттенхэма» – герои, но Моура – супергерой
Советский спортвчера в 17:36
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Гаджеты
В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника
Обновлено вчера в 09:59
Гаджеты
AnTuTu назвал лучшие смартфоны по соотношению цены и качества
Эксперты AnTutu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности устройства.
Обновлено в 01:33
Общество
Доход Собянина за год увеличился более чем на миллион
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Мамаев намерен продолжить карьеру футболиста после выхода на свободу
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его подзащитный до сих пор является игроком «Краснодара» и намерен продолжить спортивную карьеру после выхода на свободу.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы
Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны
Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
Гаджеты
Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
В расшифровке переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами нашли ошибку
Телеканал РЕН ТВ опубликовал аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем самолета SSJ-100, загоревшегося после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие
САА освободила от террористов Кафр-Набуду на севере Хамы
Сирийская арабская армия (САА) освободила город Кафр-Набуда на северо-западе провинции Хама от террористов.
Обновлено вчера в 11:19
Авто
По каким схемам мошенники продают машины, находящиеся в залоге
Портал «АвтоВзгляд» расскажет, как мошенники наживаются на залоговом транспорте и подскажет покупателям, как уберечь себя от подобных проблем.
Обновлено вчера в 06:10
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено вчера в 06:06
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске
Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Хоккей
«Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли
"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
Обновлено вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Семен Слепаков в стихотворении высмеял помешанных на диетах женщин
Обновлено вчера в 22:27
Общество
Площадь природных пожаров в Иркутской области выросла до 13 тыс. га
Обновлено 07 мая в 23:40
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению развития экономики
Согласно приложению к единому плану, реальные доходы россиян в этом году вырастут на полпроцента, а к 2024 году рост доходов составит около 2,5% - пишет РБК.
Обновлено в 01:30
Общество
Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо
Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие
Севастополь отмечает юбилей освобождения от фашизма
Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца
Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
WSJ объяснила, что почему Китай ужесточил позицию по торговле с США
Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
Обновлено в 00:29
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ-100
Обновлено вчера в 05:05
Игры
Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая
Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие
Адмирал Николай Евменов назначен главкомом ВМФ России
Экс-главком ВМФ адмирал Владимир Королев завершил военную службу и переходит на работу в «Объединенную судостроительную корпорацию».
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию
Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 00:08