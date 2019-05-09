Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероемЧемпионат вчера в 17:40

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2) и выход «шпор» в финал турнира.

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Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероем

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