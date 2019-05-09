Футбол

Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероемЧемпионат вчера в 17:40

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2) и выход «шпор» в финал турнира.
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Почеттино: «Игроки „Тоттенхэма“ — герои, но Моура — супергерой»

Sport24.ruвчера в 17:53

Маурисио Почеттино: Все игроки «Тоттенхэма» – герои, но Моура – супергерой

Советский спортвчера в 17:36

Почеттино: «Спасибо всем, кто в нас верил»

Soccer.ruвчера в 17:36

Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероем

Чемпионатвчера в 17:40

Маурисио Почеттино: «Потрясающие эмоции. Спасибо, футбол. Лукас – супергерой»

Sports.ruвчера в 17:41

Покеттино – после камбэка с «Аяксом»: «Спасибо, футбол. Без него такие эмоции невозможны»

Бомбардир.рувчера в 17:40
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В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
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«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

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Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.
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Форвард ЦСКА включен в символическую сборную Евролиги

Нападающий ЦСКА Уилльям Клайберн вошел в первую символическую пятерку Евролиги текущего сезона.
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На Украине, неподалеку от Кривого Рога, неизвестные в балаклавах закидали его камнями автобус с людьми, ехавшими на празднование Дня Победы.
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СМИ узнали имя пятого фигуранта дела о грязной нефти

Следствие объявило основателя холдинга «Петронефть» Романа Трушева в международный розыск в рамках дела о преступной сообществе и хищениях нефти, пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Ниже приведены итоги фьючерсных торгов на рубль на Чикагской товарной бирже на момент закрытия 8 мая 2019 года.
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На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе

Водитель и трое пассажиров погибли в грузовике, съехавшем в реку Пильво в Смирныховском районе.
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Всемирную известность Арифу Меликову принёс написанный в 1961 году балет «Легенда о любви».
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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