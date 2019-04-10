Футбол
Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмыЧемпионат 17:36
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Дэнни Роуз
|12′
|28′
Эмерик Лапорт
Харри Кейн
Лукас Моура
|58′
|59′
Рияд Марез
|71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Сон Хын Мин
|78′
Харри Уинкс
Виктор Ваньяма
|81′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
|87′
|89′
Рияд Марез
Лерой Сане
|89′
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
|40%
|Владение мячом
|60%
|77%
|Процент точных передач
|87%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|6
|3
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|9
|9
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
23
Эриксен
17
Сиссоко
18
Льоренте
12
Ваньяма
7
Сон Хын Мин
27
Моура
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
14
Лапорт
18
Делф
17
де Брюйне
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
19
Сане
33
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
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