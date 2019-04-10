Футбол

Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмыЧемпионат 17:36

Тоттенхэм — Манчестер Сити
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Дэнни Роуз
12′
28′
Эмерик Лапорт
Харри Кейн
Лукас Моура
58′
59′
Рияд Марез
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Сон Хын Мин
78′
Харри Уинкс
Виктор Ваньяма
81′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
87′
89′
Рияд Марез
Лерой Сане
89′
Давид Сильва
Кевин де Брюйне
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
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Манчестер Сити
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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