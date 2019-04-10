Футбол
Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмыЧемпионат 17:36
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 20:59, Ашберн
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Футбол
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»
Обновлено в 17:18
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Политика
Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика
Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны
В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Криминального авторитета Таро снова арестовали
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А
Обновлено в 19:30
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Политика
Партия Нетаньяху лидирует при подсчете голосов на выборах в Израиле
Правая партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует при подведении итогов парламентских выборов, которые прошли накануне в Израиле.
Обновлено в 20:17
Политика
Турция может оставить «Турецкий поток» на четверть пустым
Страна получает все больше газа из альтернативных источников, потребление в Турции при этом не растет и востребованность «Турецкого потока» может оказаться на четверть ниже его мощности.
Обновлено в 10:38
Здоровье
Жителей Бруклина обязали привиться от кори из‐за эпидемии
Жители Бруклина обязаны привиться от кори в течение двух дней или заплатить штраф в тысячу долларов.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом
Сергей Баталов в "Судьбе человека" рассказал, что только в 17 лет узнал о том, что его растит не родной отец.
Обновлено в 07:16
Кино
Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино
Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:24
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Во Владимире задержали подозреваемого в тройном убийстве
Мужчину подозревают в убийстве трех человек – двух женщин и одного мужчины.
Обновлено в 11:08
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 19:52
Шоу-бизнес
Певица Виктория Дайнеко поучаствовала в свадебной фотосессии
Отечественная певица Виктория Дайнеко приняла участие в свадебной фотосессии, организованной одним из тематических изданий.
Обновлено в 00:46
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья
Микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать гражданам кредиты под залог жилой недвижимости.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Игры
Разработку новой Dragon Age полностью перезагрузили в прошлом году
Чтобы спасти ближайший релиз, разработку условной Dragon Age 4 решили перезагрузить.
Обновлено вчера в 05:44
Гаджеты
Qualcomm представила новый процессор для смартфонов
Qualcomm представила мощный процессор Snapdragon 730G для мобильных игр.
Обновлено в 17:50
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено в 11:57
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Общество
Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней
Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.
Обновлено в 20:43
Финансы
Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год
В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб./$.
Обновлено в 13:00
Кино
Фильм «Война Анны» 9 мая выйдет в четырехдневный прокат в России
Обновлено в 09:26
Политика
Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27