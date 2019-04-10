Футбол
Кейн покинул стадион «Тоттенхэма» на костыляхSoccer.ru вчера в 18:35
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после первого домашнего четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0) покинул стадион на костылях.
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Политика
Правозащитники отметили снижение числа смертных казней в мире на треть
Число смертных казней в мире в 2018 году уменьшилось на 31% по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
У трех знаков зодиака в апреле будет «разбито сердце»
Некоторым знакам зодиака в апреле на любовном фронте ничего не светит.
Обновлено вчера в 13:30
Здоровье
Девушка отказалась от поступления в университет ради спасения брата
Девушка из китайского города Ляньюньган, провинция Цзянсу, пожертвовала поступлением в университет, чтобы помочь младшему брату, страдающему от апластической анемии.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Тренера сборной Аргентины сбила машина
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони был сбит автомобилем во время прогулки на велосипеде.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.
Обновлено вчера в 13:51
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Технологии
Мечта гика. Высокотехнологичный рюкзак оснастили сканером отпечатков пальцев, подсветкой снаружи и внутри
Всего предусмотрено четыре версии. Самая дорогая из них — Agazzi Pro получила сканер отпечатков пальцев, внешнюю и внутреннюю подсветку.
Обновлено вчера в 13:50
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Шоу-бизнес
От пощечины Саши Черно у Иосифа Оганесяна слетела кепка
Нужно сказать, что многих интернет-пользователь привлекла сцена, на которой из-за пощечины Черно у Оганесяна слетает кепка.
Обновлено вчера в 04:00
Экономика
Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото
Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Минюст США рассчитывает обнародовать доклад Мюллера в течение недели
Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр рассчитывает в течение недели обнародовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы.
Обновлено вчера в 10:18
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено вчера в 05:17
Наука
Пересадка кишечного микробиома облегчила симптомы аутизма
В январе 2017 года группа ученых под руководством Дае-Вука Канга (Dae-Wook Kang) запустила долгосрочный проект по изучению влияния трансплантации кишечного микробиома здоровых людей на симптомы расстройства аутистического спектра — как желудочно-кишечные, так и поведенческие.
Обновлено вчера в 11:40
Здоровье
В Британии в клинике по смене пола ставили опыты над детьми
Один из врачей заявил, что испытывал опасения относительно случайно поставленных диагнозов детской половой дисфории и опытов, которые ставят над маленькими пациентами.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено вчера в 03:55
Баскетбол
Мэджик Джонсон ушел с поста президента «Лейкерс»
Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Обновлено вчера в 22:21
Наука
Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка
Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено вчера в 03:44
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
ДНР и ЛНР согласны на автономию в составе Украины, — Медведчук
Как сообщала «Русская Весна», в конце марта Медведчук неожиданно призвал Донбасс вернуться в Украину для борьбы против киевского режима.
Обновлено вчера в 14:25
Наука
«Король обезьян» нанес удар по темной материи
Среди множества детекторов, которые могли бы обнаружить такие следы вимпов — гамма-телескоп Dark Matter Particle Explorer («исследователь частиц темной материи», DAMPE), в данных которого несколько лет назад был обнаружен намек на избыток частиц с энергией в районе одного тераэлектронвольта.
Обновлено 08 апреля в 10:04
Армия и оружие
Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Армия и оружие
На Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США
Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что в ближайшее время в украинский Яворов для обмена опытом прибудут 150 военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Токаев назначил досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Наука
Российские ученые нашли способ добычи энергии из отходов
Обновлено вчера в 21:18