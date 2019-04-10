Футбол
Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмыЧемпионат 17:36
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
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Экономика
Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото
Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.
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Политика
Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с США
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал рабочие отношения между госкорпорацией и NASA великолепными.
Обновлено в 17:32
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Жених звезды сериала «Глухарь» Марии Болтневой жил на две семьи
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Политика
Токаев назначил досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено в 03:19
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено в 11:57
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 19:52
Политика
Пентагон заключил крупные контракты на строительство стены с Мексикой
Американское оборонное ведомство заключило контракты с двумя компаниями почти на миллиард долларов на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 22:06
Политика
США решили ввести новые пошлины на товары из ЕС
Предварительно в список вошли сыры, оливковое масло, филе лосося, вино и ковры.
Обновлено в 02:59
Футбол
Служба по контракту: ЦСКА выкупит Игоря Дивеева у «Уфы»
Столичный ЦСКА намерен выкупить у башкирской «Уфы» защитника Игоря Дивеева.
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В России стали реже покупать подержанные автомобили
Обновлено в 06:34
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис изучения ПДД
Обновлено в 16:22
Политика
Премьер-министр Швеции процитировал Пушкина, говоря о России
Премьер-министр Швеции Стефан Левен в ходе Международного арктического форума шутливо высказался об истории отношений с Россией.
Обновлено в 10:03
Общество
Россияне назвали размер достойной зарплаты
Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске.
Обновлено в 20:15
Культура
Концерт Жванецкого в Светлогорске перенесли из-за перелома руки
В связи с болезнью артиста (перелом руки) концерт Михаила Жванецкого переносится на 9 июня 2019.
Обновлено в 08:23
Общество
Иностранцы полюбили Киркорова за поход в «Макдоналдс»
Пользователи Reddit восхитились фотографией российского артиста Филиппа Киркорова за кассой в «Макдоналдсе».
Обновлено в 12:14
Происшествия
Кокорин обратился к журналистам после заседания суда
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда по делу о двух драках в центре Москвы.
Обновлено в 15:01
Технологии
Google запустил в Австралии сервис доставки дронами, опередив Amazon
В Австралии заработал сервис по доставке товаров дронами.
Обновлено в 17:42
Экономика
Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%
Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Обновлено в 13:04
Общество
Гостиницы Бурятии получают «звёзды»
Гостиницы Бурятии продолжают проходить процедуру подтверждения классификации.
Обновлено в 05:47
Авто
Tesla научатся самостоятельно объезжать ямы
Как сообщил Илон Маск, отвечая на сообщение в Twitter, он «несомненно» планирует добавить фирменному автопилоту в электромобилях Tesla функцию распознавания ям на дороге и, конечно же, их автоматического объезда.
Обновлено в 08:15
Интернет
Opera выпустила десктопный браузер c поддержкой Web 3
Opera становится первым крупным браузером, внедрившим крипто-кошелек и поддержку Web 3. Новая функция позволяет совершать транзакции и взаимодействовать с интернетом будущего на основе блокчейна, также известного как Web 3.
Обновлено в 06:19
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Политика
Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39