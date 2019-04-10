Футбол
Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмыЧемпионат 17:36
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
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