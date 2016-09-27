Футбол
Почеттино в сотый раз выиграл вместе с «Тоттенхемом»
Почеттино в сотый раз выиграл вместе с «Тоттенхемом»Нева Спорт19:51
|63′
Роберт Брэди
Лукас Моура
Кристиан Эриксен
|65′
|68′
Фил Бардсли
Оливер Скипп
Сон Хын Мин
|75′
|80′
Эшли Барнс
Крис Вуд
Эрик Ламела
Фернандо Льоренте
|82′
Кристиан Эриксен
|90′+1′
|90′+2′
Роберт Брэди
Джеффри Хендрик
|90′+3′
Аарон Леннон
Сэм Воукс
|71%
|Владение мячом
|29%
|85%
|Процент точных передач
|61%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|3
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|3
|6
|Отборы
|11
|7
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
33
Дэвис
3
Роуз
23
Эриксен
17
Сиссоко
20
Алли
7
Сон Хын Мин
18
Льоренте
10
Кейн
20
Харт
26
Бардсли
28
Лонг
5
Тарковски
6
Ми
3
Тэйлор
9
Воукс
18
Вествуд
4
Корк
13
Хендрик
11
Вуд
Бернли
Расстановка 5‑4‑1
Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино оказался в ситуации сотой победы за свой клуб. В субботу лондонцы заставили капитулировать «Бернли» в матчике 17-го тура АПЛ. «Шпоры» выиграли 1:0. Теперь у аргентинского спеца 100 победных матчей.
Нева Спорт19:51
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