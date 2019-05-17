Футбол
Почеттино условно дисквалифицирован на один матч в еврокубкахЧемпионат 11:01
Принято решение оштрафовать «Тоттенхэм» на € 10 тыс. за задержку начала первой игры 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (0:1), которая состоялась в Лондоне 30 апреля. Главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино получил дисквалификацию на один матч в еврокубках.
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