Почеттино условно дисквалифицирован на один матч в еврокубкахЧемпионат 11:01

Принято решение оштрафовать «Тоттенхэм» на € 10 тыс. за задержку начала первой игры 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (0:1), которая состоялась в Лондоне 30 апреля. Главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино получил дисквалификацию на один матч в еврокубках.

Почеттино условно дисквалифицирован на один матч в еврокубках

Происшествия В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».

Шоу-бизнес Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.

Экономика Раскрыта схема вывода сотен миллиардов из банка «Югра» Приобретенный бизнес закладывался в банках в качестве долга, а кредиты (около 240 млрд рублей) гасились деньгами вкладчиков «Югры», которые выводились из организации, пишет РБК.

Политика СМИ озвучили программу инаугурации Зеленского Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.

Экономика Росстат зафиксировал резкое торможение экономики в начале года Экономика замедлилась резко: еще по итогам 2018 года рост ВВП достигал 2,3% и оказался рекордным с 2012 года.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Музыка Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения» Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.

Политика Пушков прокомментировал отставки Климкина и Турчинова Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новости об отставке главы МИД Украины Павла Климкина и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Политика США внесли в санкционный «список Магнитского» представителей Мексики США расширили список санкций по глобальному "закону Магнитского", в него вошли представители Мексики, говорится в заявлении министерства финансов.

Общество На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.

Музыка Видеоклип Лазарева попал в топ-5 по просмотрам на канале Евровидения Видеоклип на композицию Scream певца Сергея Лазарева, представляющего Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019», вошёл в пятёрку самых просматриваемых на официальном YouTube-канале конкурса.

Финансы Рубль растет третий день подряд Рубль показывает рост третий день подряд. Российская валюта вышла к максимумам с конца апреля, сообщает РИА Новости.

Авто Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.

Экономика Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный» Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».

Авто Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.

Авто Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).

Политика Трамп отложил введение пошлин на автомобили Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.

Происшествия В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию» 12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.