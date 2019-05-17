Футбол

Почеттино условно дисквалифицирован на один матч в еврокубкахЧемпионат вчера в 11:01

Принято решение оштрафовать «Тоттенхэм» на € 10 тыс. за задержку начала первой игры 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (0:1), которая состоялась в Лондоне 30 апреля. Главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино получил дисквалификацию на один матч в еврокубках.
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Почеттино получил условную дисквалификацию на один матч Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 15:16

Почеттино условно дисквалифицирован на один матч в еврокубках

Чемпионатвчера в 11:01

Почеттино условно дисквалифицировали на один матч ЛЧ

Sports.ruвчера в 10:23

УЕФА: Покеттино дисквалифицирован на один матч условно в ЛЧ

Спорт-Экспрессвчера в 10:54

Почеттино избежал дисквалификации на финал Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 10:18

УЕФА отстранил Почеттино на один матч условно

РИА Новостивчера в 09:58

УЕФА вынес наказание Почеттино и оштрафовал «Аякс»

Матч ТВвчера в 11:00
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Общество

Трудовые книжки россиян оцифровали в ПФР

Пенсионный фонд России уже оцифровал все сведения о трудовой деятельности жителей страны, пишет в пятницу газета «Известия».
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Представитель России на международном конкурсе "Евровидение-2019" Сергей Лазарев прошел в финал.
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Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

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Политика

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Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
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Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия

На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП

Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
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Происшествия

В Москве мужчина зарезал отца и ранил мать

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Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Авто

Возрожденная Toyota Supra начала покорять родной рынок

Одной из особенностей новой Toyota Supra на местном рынке стало наличие в моторной гамме 2,0-литровых «турбочетверок» BMW B48, выдающих минимум 197 л.с. и 320 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Формат опроса по строительству храма в Екатеринбурге не определен

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что формат опроса жителей города по поводу строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга пока не определен.
Обновлено в 03:50
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Салтыковой показала огромную татуировку на спине

Алиса Салтыкова запечатлена в образе роковой брюнетки с голой спиной, украшенной татуировкой в виде огромной птицы с расправленными крыльями.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

Обновлено вчера в 19:50
Кино

Исполнитель роли Рамси Болтона из «Игры престолов» приехал в Петербург

Актер сериала «Игра престолов», исполнявший роль Рамси Болтона прибыл в Петербург. Об этом Иван Реон сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено 16 мая в 16:22
Хоккей

Российская сборная сыграет против Латвии на ЧМ по хоккею

Сегодня сборная России по хоккею сыграет свой пятый матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проводится в Словакии.
Обновлено в 02:40
Футбол

ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги

Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»

Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Наука

В США подросток нашел челюсть мастодонта

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Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»

Судебные приставы взыскивают с экс-командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки "Краснодар" капитана II ранга Дениса Сопина более 17 млн руб. за аварию с гражданским судном, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги

Полина призналась, что впервые за 10 лет осталась дома наедине с детьми без персонала.
Обновлено в 01:42
Музыка

Джазовые пианисты-виртуозы выступят в московском Доме музыки

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Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100

Обновлено вчера в 09:29
Авто

Назван ТОП-5 доступных подержанных авто с «неубиваемой» подвеской

«Автоновости дня» совместно с экспертами рынка б/у-машин составили ТОП-5 крепких моделей с выносливой ходовой частью, которые не боятся жестких условий эксплуатации.
Обновлено в 01:00
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

В Волгограде сгорел склад площадью 1000 квадратных метров

В Волгограде сгорел склад площадью 1 тыс. кв. м, спасателям удалось потушить пожар утром. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.
Обновлено в 02:37
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Наказание команды Нурмагомедова за драку с Макгрегором пересмотрят

Обновлено в 04:02
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Энергетика

Украина готовится зимой потерять «русский транзит»

Обещал европейским партнерам оставить Украине возможность какого-то транзитного потока и глава российского государства, что вполне соответствует и пожеланиям крупнейших европейских потребителей русского голубого топлива — например, в той же Германии.
Обновлено в 01:00
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