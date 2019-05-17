Футбол
Почеттино условно дисквалифицировали на один матч ЛЧSports.ru 10:23
Лондонцев оштрафовали на 10 тысяч евро, а главного тренера команды Маурисио Почеттино условно дисквалифицировали на один матч со сроком действия в течение одного года. Таким образом, он не пропустит финал Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100
Капитан самолёта Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причём с максимальным усилием.
Обновлено в 09:43
Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым
Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено в 09:15
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Директор НИИ Росрезерва обвиняется в мошенничестве на 3 млрд рублей
Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин обвиняется в мошенничестве на 3 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
США испытали две сверхмощные авиабомбы
Военно-воздушные силы США опубликовали видео, на котором продемонстрировано очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено в 11:06
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Праги
В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Политика
Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину
Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Футбол
Эдегор вошел в символическую сборную чемпионата Нидерландов
Стала известна символическая сборная по итогам завершившегося чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 06:25
Наука
Кроссворды и головоломки стимулируют функции мозга у пожилых людей
Эксперты говорят, что люди, которые решают головоломками, имеют функцию мозга, эквивалентную на десять лет моложе их возраста, на тестах, оценивающих грамматическое мышление, и на восемь лет моложе их возраста в рамках тестов, измеряющих кратковременную память.
Обновлено в 08:40
Политика
Медведев указал на деградацию системы домов престарелых в России
В России многие интернаты и дома престарелых находятся в неудовлетворительном состоянии, система оказания такой помощи деградировала, нужно подготовить программу их восстановления, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о реализации федерального проекта «Старшее поколение», передаёт РИА «Новости».
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Обнаженная Эмили Ратаковски высказалась против запрета на аборты
Топ-модель и актриса из США Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступив против закона о запрете абортов в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:56
Футбол
Глушаков не полетел в Самару со «Спартаком»
Обновлено в 10:57
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Транспорт
Открыт участок московской Северо-Восточной хорды в районе Метрогородок
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Россиянин спонсировал ИГ в надежде помочь детям в Африке
Обновлено в 09:04
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения
Российский певец Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Министры Совета Европы постановили вернуть России право голоса в ПАСЕ
Делегация нашей страны была лишена права голоса в ПАСЕ 4 года назад, после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 09:20
Кино
Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
Обновлено в 04:47
Общество
В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери
В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Музыка
Соседов усомнился в победе Лазарева на Евровидении
Обновлено в 07:27
Политика
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство
Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Домодедовские врачи спасли руку 99-летней пациентке
Чтобы спасти руку и восстановить кровообращение, врачи приняли решение провести экстренную операцию.
Обновлено в 08:29
Футбол
Это’О: не собираюсь помогать «Анжи»
Летом 2013 года форвард покинул «Анжи» и перешёл в «Челси».
Обновлено в 00:20
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59