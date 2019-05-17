Футбол

Почеттино условно дисквалифицировали на один матч ЛЧSports.ru 10:23

Лондонцев оштрафовали на 10 тысяч евро, а главного тренера команды Маурисио Почеттино условно дисквалифицировали на один матч со сроком действия в течение одного года. Таким образом, он не пропустит финал Лиги чемпионов.
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Почеттино условно дисквалифицирован на один матч в еврокубках

Чемпионат11:01

УЕФА отстранил Почеттино на один матч условно

РИА Новости09:58

УЕФА: Покеттино дисквалифицирован на один матч условно в ЛЧ

Спорт-Экспресс10:54

Почеттино избежал дисквалификации на финал Лиги чемпионов

Советский спорт10:18

Тренер «Тоттенхэма» избежал дисквалификации на финал Лиги чемпионов

Газета.Ru11:13

УЕФА вынес наказание Почеттино и оштрафовал «Аякс»

Матч ТВ11:00

Почеттино условно дисквалифицировали на один матч ЛЧ

Sports.ru10:23
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Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Капитан самолёта Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причём с максимальным усилием.
Обновлено в 09:43
Политика

Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым

Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено в 09:15
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Обновлено в 06:15
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Директор НИИ Росрезерва обвиняется в мошенничестве на 3 млрд рублей

Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин обвиняется в мошенничестве на 3 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

США испытали две сверхмощные авиабомбы

Военно-воздушные силы США опубликовали видео, на котором продемонстрировано очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено в 11:06
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту Праги

В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Происшествия

СК возбудил дело из-за брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено в 09:29
Политика

Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину

Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Футбол

Эдегор вошел в символическую сборную чемпионата Нидерландов

Стала известна символическая сборная по итогам завершившегося чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 06:25
Наука

Кроссворды и головоломки стимулируют функции мозга у пожилых людей

Эксперты говорят, что люди, которые решают головоломками, имеют функцию мозга, эквивалентную на десять лет моложе их возраста, на тестах, оценивающих грамматическое мышление, и на восемь лет моложе их возраста в рамках тестов, измеряющих кратковременную память.
Обновлено в 08:40
Политика

Медведев указал на деградацию системы домов престарелых в России

В России многие интернаты и дома престарелых находятся в неудовлетворительном состоянии, система оказания такой помощи деградировала, нужно подготовить программу их восстановления, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о реализации федерального проекта «Старшее поколение», передаёт РИА «Новости».
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Обнаженная Эмили Ратаковски высказалась против запрета на аборты

Топ-модель и актриса из США Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступив против закона о запрете абортов в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:56
Футбол

Глушаков не полетел в Самару со «Спартаком»

Обновлено в 10:57
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Транспорт

Открыт участок московской Северо-Восточной хорды в районе Метрогородок

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Россиянин спонсировал ИГ в надежде помочь детям в Африке

Обновлено в 09:04
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения

Российский певец Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Министры Совета Европы постановили вернуть России право голоса в ПАСЕ

Делегация нашей страны была лишена права голоса в ПАСЕ 4 года назад, после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 09:20
Кино

Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом

Обновлено в 04:47
Общество

В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери

В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Музыка

Соседов усомнился в победе Лазарева на Евровидении

Обновлено в 07:27
Политика

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство

Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Здоровье

Домодедовские врачи спасли руку 99-летней пациентке

Чтобы спасти руку и восстановить кровообращение, врачи приняли решение провести экстренную операцию.
Обновлено в 08:29
Футбол

Это’О: не собираюсь помогать «Анжи»

Летом 2013 года форвард покинул «Анжи» и перешёл в «Челси».
Обновлено в 00:20
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
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