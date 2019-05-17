Почеттино условно дисквалифицировали на один матч ЛЧSports.ru вчера в 10:23

Лондонцев оштрафовали на 10 тысяч евро, а главного тренера команды Маурисио Почеттино условно дисквалифицировали на один матч со сроком действия в течение одного года. Таким образом, он не пропустит финал Лиги чемпионов.

Почеттино условно дисквалифицировали на один матч ЛЧ

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