Футбол
Почеттино условно дисквалифицировали на один матч ЛЧSports.ru вчера в 10:23
Лондонцев оштрафовали на 10 тысяч евро, а главного тренера команды Маурисио Почеттино условно дисквалифицировали на один матч со сроком действия в течение одного года. Таким образом, он не пропустит финал Лиги чемпионов.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100
Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
Обновлено вчера в 20:28
Общество
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено вчера в 02:46
Происшествия
У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист
В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:56
Политика
Трамп согласился с необходимостью расследовать связи Байдена с Китаем
Журналист Стив Хилтон спросил у Трампа, нужно ли расследование из-за того, что «власти Китая вкладывают миллиарды долларов в бизнес семьи Байдена».
Обновлено вчера в 23:48
Политика
На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ
Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Голландский учёный представил в Москве книгу о крушении MH17
Крушение лайнера, следовавшего рейсом MH17, на востоке Украины в 2014 году стало отправной точкой для «новой холодной войны» против России.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России (ПФР) полностью оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено 16 мая в 22:42
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено вчера в 15:52
Хоккей
Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Кино
В «Беверли-Хиллз 90210» сменилась команда сценаристов
Обновлено вчера в 07:26
Политика
Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС
Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено 16 мая в 11:25
Армия и оружие
Венесуэльские военные предупредили США, что ждут их с оружием в руках
Венесуэльские военные прошли «маршем верности» с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и предупредили американцев, что ждут «маленького гринго» с оружием в руках.
Обновлено в 00:25
Авто
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено вчера в 05:39
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
В Новокузнецке двое детей сбежали из детского сада
Сегодня, 17 мая, в Новокузнецке двое детей сбежали из детского сада.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено вчера в 05:43
Экономика
Forbes назвал компании с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров
По итогам года компания в общей сложности выплатила своим управленцам 6,8 млрд рублей. Об этом говорится в рейтинге журнала Forbes.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Протестующие в Екатеринбурге отказались от встречи с мэром
Обновлено вчера в 15:36
Наука
Расшифрована загадочная рукопись Войнича
Рукопись Войнича представляет собой средневековый труд, написанный в XV веке неизвестными авторами.
Обновлено 15 мая в 11:29
Космос
Одиннадцать частных компаний помогут НАСА вернуться на Луну
Представители НАСА назвали одиннадцать частных космических компаний, которые получат право на разработку посадочных модулей, лунных скафандров и прочих систем, необходимых для повторной высадки астронавтов на Луну в 2024 году.
Обновлено вчера в 07:11
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
В Москве прошла церемония прощания с Сергеем Доренко
Церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко завершилась в ритуальном зале Троекуровского кладбища.
Обновлено вчера в 06:31