Футбол
Почеттино условно дисквалифицировали на один матч ЛЧSports.ru 10:23
Лондонцев оштрафовали на 10 тысяч евро, а главного тренера команды Маурисио Почеттино условно дисквалифицировали на один матч со сроком действия в течение одного года. Таким образом, он не пропустит финал Лиги чемпионов.
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