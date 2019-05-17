Футбол

Почеттино условно дисквалифицировали на один матч ЛЧSports.ru 10:23

Лондонцев оштрафовали на 10 тысяч евро, а главного тренера команды Маурисио Почеттино условно дисквалифицировали на один матч со сроком действия в течение одного года. Таким образом, он не пропустит финал Лиги чемпионов.
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Тренер «Тоттенхэма» избежал дисквалификации на финал Лиги чемпионов

Газета.Ru11:13

Почеттино условно дисквалифицирован на один матч в еврокубках

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Почеттино условно дисквалифицировали на один матч ЛЧ

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УЕФА: Покеттино дисквалифицирован на один матч условно в ЛЧ

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Почеттино избежал дисквалификации на финал Лиги чемпионов

Советский спорт10:18

УЕФА отстранил Почеттино на один матч условно

РИА Новости09:58

УЕФА вынес наказание Почеттино и оштрафовал «Аякс»

Матч ТВ11:00
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
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