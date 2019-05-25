Футбол
Почеттино: сильно разочарован финалом «Игры престолов»Чемпионат 10:25
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино сказал, что ему очень не понравилось, как закончился популярный сериал «Игра престолов».
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Хоккей
Воробьёв о поражении от Финляндии: игра шла до одного гола
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:03
Политика
Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране
Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:57
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Транспорт
Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга
Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты
Обновлено вчера в 16:36
Авто
Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа
По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов приобрел дорогой автомобиль в кредит
Осенью 2018 года стало известно, что у Тарасова собралась огромная задолженность по алиментным выплатам.
Обновлено в 09:47
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Участников БДСМ-вечеринки наказала полиция
Обновлено в 09:39
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских
Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия
В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик
Обновлено в 11:09
Хоккей
Ялонен: большая победа для финского хоккея. Мы счастливы
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу в полуфинале ЧМ-2019 со сборной России (1:0).
Обновлено в 12:29
Происшествия
Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой
По данным ГИБДД, микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, пытался совершить маневр обгона, столкнулся с фурой Volvo и съехал в кювет.
Обновлено в 10:35
Автоспорт
Шарль Леклер: Времени на вторую попытку было предостаточно
Взвешивание тут ни при чём, времени на вторую попытку было предостаточно. Нужно было только сменить резину, а топлива в баке хватало.
Обновлено в 10:30
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Спорт
Выступление Плющенко в Японии перенесли на полчаса из-за землетрясения
Выступление двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в Японии перенесли на 30 минут из-за землетрясения.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В дельфинарии в Севастополе произошел пожар
Обновлено в 04:05
Общество
Россиянам решили упростить защиту чести и достоинства
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Обновлено в 12:10
Космос
SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink
Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Общество
Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил российские власти в попытке взломать аккаунты четырех журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге.
Обновлено в 12:25
Хоккей
И. Воробьёв: сегодня нам досталась цепкая команда. С американцами было легче
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился впечатлениями от поражения в полуфинальном матче ЧМ-2019 с командой Финляндии (0:1).
Обновлено в 12:37
Хоккей
Сергачев: «Сборная России какую-то хрень пропустила, на самом деле»
Какую-то хрень пропустили, на самом деле.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения
Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения, опубликовав трогательный пост в Instagram.
Обновлено в 06:55
Футбол
Месси станет обладателем «Золотой бутсы»
36 забитых аргентинцем мячей хватило для завоевания им "Золотой бутсы". Эту награду он выигрывает уже шестой раз в своей карьере.
Обновлено вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради дочери
Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради 5-летней дочери.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»
8. После съемок «Сватов» у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал «Сваты» / телеканал «Россия 1»
Обновлено вчера в 04:03