Футбол

Почеттино: сильно разочарован финалом «Игры престолов»Чемпионат 10:25

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино сказал, что ему очень не понравилось, как закончился популярный сериал «Игра престолов».
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Покеттино разочарован последним сезоном «Игры престолов»

Спорт-Экспресс10:26

Маурисио Почеттино: «Я был крайне разочарован пятым эпизодом „Игры Престолов“»

Sportbox.RU11:02

Почеттино — о последнем сезоне «Игры престолов»: «Я разочарован. Какая-то бессмыслица!»

Sport24.ru10:27

Маурисио Почеттино: «Я был крайне разочарован пятым эпизодом „Игры Престолов“»

Матч ТВ11:02

Почеттино: сильно разочарован финалом «Игры престолов»

Чемпионат10:25

Маурисио Почеттино: «Меня очень разочаровал последний сезон „Игры престолов“»

Sports.ru10:10
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Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

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Порошенко дал Зеленскому совет по вопросу освобождения моряков

Бывший президент Украины Пётр Порошенко порекомендовал администрации нового главы государства Владимира Зеленского не ждать «импульса от общества» в вопросе освобождения моряков, задержанных Россией за нарушение границы.
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Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
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Спорт

Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии

Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
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Во Владивостоке оштрафуют родителей участницы скандального выпускного

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В Англии нашли боевой кельтский щит, созданный до нашей эры

Археологи обнаружили на поле Лестершира (Центральная Англия) древний кельтский щит, который оказался выполнен по уникальной технологии.
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Потап и Настя Каменских официально поженились

Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
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Здоровье

5 симптомов, с которыми нужно тотчас обращаться в больницу

При каких симптомах нужно тотчас бежать к врачу, рассказывает МедикФорум.
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Музыка

Участница «Голоса» встала на защиту дочери Алсу перед спецвыпуском шоу

Участница музыкальной программы "Голос" Татьяна Шаманина прокомментировала победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой в детской версии передачи.
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Китайская компания Unitree Robotics показала нового четвероногого робота AlienGo.
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Происшествия

Неизвестный «заминировал» бизнес-центр в Москве

Сто человек эвакуированы из торгово-офисного центра на Новослободской улице в центре Москвы после того, как неизвестный сообщил в администрацию здания об угрозе взрыва.
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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и сильного ветра.
Обновлено в 09:52
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
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Происшествия

Замглавы УФНС Ростовской области задержали

Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Политика

Суд запретил Трампу потратить $1 млрд на стену на границе с Мексикой

Окружной судья Хэйвуд Гиллиам-младший заблокировал постройку отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате того, что американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации, пишет Associated Press (AP).
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Британский альпинист умер при спуске с Эвереста

Британский альпинист Робин Фишер умер утром в субботу при покорении Эвереста (8848 м). Об этом сообщила на своем сайте лондонская газета The Guardian со ссылкой на информацию директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено в 09:59
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Петербурге пятиклассник угрожал пистолетом подростку

Пятиклассник в Петербурге угрожал пистолетом подростку, с которым у того случился конфликт.
Обновлено в 10:59
Кино

Режиссер Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов получил награду за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Шоу-бизнес

Сын Иосифа Пригожина – отцу: «Ты заигрался во лжи и шоу-бизнесе»

Иосиф Пригожин уже несколько лет пытается наладить отношения с детьми от первого брака — сыном Дмитрием и дочерью Данаей.
Обновлено в 07:00
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено в 02:40
Общество

Секс-работниц в Омске массово проверят на ВИЧ

Экспресс-тесты по слюне будут проводиться, как следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок, «на улицах города Омска, в местах появления работников коммерческого секса, в реабилитационных центрах».
Обновлено в 03:45
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В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
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Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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