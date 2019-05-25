Футбол
Почеттино: сильно разочарован финалом «Игры престолов»Чемпионат 10:25
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино сказал, что ему очень не понравилось, как закончился популярный сериал «Игра престолов».
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Политика
Порошенко дал Зеленскому совет по вопросу освобождения моряков
Бывший президент Украины Пётр Порошенко порекомендовал администрации нового главы государства Владимира Зеленского не ждать «импульса от общества» в вопросе освобождения моряков, задержанных Россией за нарушение границы.
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Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет.
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Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Спорт
Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии
Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Во Владивостоке оштрафуют родителей участницы скандального выпускного
Обновлено вчера в 23:46
Наука
В Англии нашли боевой кельтский щит, созданный до нашей эры
Археологи обнаружили на поле Лестершира (Центральная Англия) древний кельтский щит, который оказался выполнен по уникальной технологии.
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Потап и Настя Каменских официально поженились
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Здоровье
5 симптомов, с которыми нужно тотчас обращаться в больницу
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Музыка
Участница «Голоса» встала на защиту дочери Алсу перед спецвыпуском шоу
Участница музыкальной программы "Голос" Татьяна Шаманина прокомментировала победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой в детской версии передачи.
Обновлено вчера в 19:27
Технологии
Китайцы показали четвероногого робота AlienGo
Китайская компания Unitree Robotics показала нового четвероногого робота AlienGo.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Неизвестный «заминировал» бизнес-центр в Москве
Сто человек эвакуированы из торгово-офисного центра на Новослободской улице в центре Москвы после того, как неизвестный сообщил в администрацию здания об угрозе взрыва.
Обновлено в 10:25
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и сильного ветра.
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Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Происшествия
Замглавы УФНС Ростовской области задержали
Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Политика
Суд запретил Трампу потратить $1 млрд на стену на границе с Мексикой
Окружной судья Хэйвуд Гиллиам-младший заблокировал постройку отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате того, что американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации, пишет Associated Press (AP).
Обновлено в 09:37
Происшествия
Британский альпинист умер при спуске с Эвереста
Британский альпинист Робин Фишер умер утром в субботу при покорении Эвереста (8848 м). Об этом сообщила на своем сайте лондонская газета The Guardian со ссылкой на информацию директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено в 09:59
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Петербурге пятиклассник угрожал пистолетом подростку
Пятиклассник в Петербурге угрожал пистолетом подростку, с которым у того случился конфликт.
Обновлено в 10:59
Кино
Режиссер Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил награду за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
Обновлено вчера в 18:03
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Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Шоу-бизнес
Сын Иосифа Пригожина – отцу: «Ты заигрался во лжи и шоу-бизнесе»
Иосиф Пригожин уже несколько лет пытается наладить отношения с детьми от первого брака — сыном Дмитрием и дочерью Данаей.
Обновлено в 07:00
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено в 02:40
Общество
Секс-работниц в Омске массово проверят на ВИЧ
Экспресс-тесты по слюне будут проводиться, как следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок, «на улицах города Омска, в местах появления работников коммерческого секса, в реабилитационных центрах».
Обновлено в 03:45
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17