Футбол

Почеттино: с «Челси» моя команда играла очень хорошо, горжусь ейЧемпионат вчера в 18:50

Предпочитаю проигрывать по пенальти, чем в основное время.
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Маурисио Почеттино: Лучше проиграть по пенальти, чем в игре

Советский спорт05:07

Почеттино: «Предпочитаю проигрывать по пенальти, чем в основное время»

Sport24.ruвчера в 22:49

Покеттино – после поражения от «Челси»: «Моя команда играла очень хорошо. Горжусь ей»

Бомбардир.рувчера в 17:35

Маурисио Почеттино: «Лучше проиграть по пенальти, чем по игре»

Sports.ruвчера в 22:26

Почеттино: с «Челси» моя команда играла очень хорошо, горжусь ей

Чемпионатвчера в 18:50

Почеттино: «В этом сезоне мы боремся не только с соперниками, но и судьбой»

Soccer.ruвчера в 21:01

«Я вижу вас чаще, чем жену». Почеттино пошутил с журналистами перед матчем с «Челси»

Eurosport.ruвчера в 12:49
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Происшествия

Пожар произошел в комплексе «Федерация» в «Москва-Сити»

Обновлено в 04:44
Происшествия

СК возбудил дело после попытки сжечь школьника в Москве

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК).
Обновлено в 04:19
Происшествия

Появилось видео с места взрыва в Балашихе

Обновлено в 02:57
Общество

«Как собакам»: кузбасские школьники показали, чем их кормят в столовой

Кузбасские подростки пожаловались на некачественную еду, которую им дают в школьной столовой.
Обновлено в 03:59
Происшествия

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.
Обновлено в 03:21
Политика

Кадыров вступился за журналистку Ольгу Скабееву

Обновлено в 02:29
Происшествия

В китайском городе Чанчунь прогремело несколько взрывов

В китайском городе Чанчунь, который расположен в провинции Цзилинь, прогремел взрыв.
Обновлено в 04:25
Экономика

В России резко подорожала курица

Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза, опубликованных на сайте ведомства.
Обновлено в 01:48
Авто

Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах

Презентация серийного кроссовера от Genesis должна пройти осенью 2019 года, а продажи машины начнутся в 2020 году.
Обновлено в 04:37
Технологии

В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств

В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Красноярском крае ученик устроил стрельбу возле школы

Обновлено в 03:31
Технологии

Apple уволила более 200 своих сотрудников

Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.
Обновлено вчера в 12:19
Авто

Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России

Обновлено вчера в 09:09
Общество

Минобороны РФ рассекретило уникальные документы о блокаде Ленинграда

Уникальные документы Центрального архива Минобороны России, многие из которых недавно рассекретили, представили на сайте МО РФ.
Обновлено в 02:16
Авто

Вечный клон: представлен новый Opel Vivaro

Среднеразмерный Opel Vivaro никогда не был самостоятельной разработкой немецкой компании.
Обновлено 23 января в 05:26
Авто

В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900

Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.
Обновлено вчера в 10:14
Общество

Сбербанк сообщил о планах провести метро в офис напротив «Москва-Сити»

Сбербанк обсуждает с РЖД и правительством Москвы возможность строительства станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) у нового офисного комплекса напротив «Москва-Сити», в который планируют перенести штаб-квартиру организации.
Обновлено в 01:29
Спорт

В МВД насчитали тысячи нелегально оставшихся гостей ЧМ-2018

В настоящее время на территории России незаконно находятся более пяти тысяч человек, которые приехали на чемпионат мира по футболу в 2018 году по паспорту болельщика.
Обновлено в 04:22
Гаджеты

Xiaomi готовит бюджетный смартфон Redmi Go за 70 долларов

Оценили бюджетный смартфон Redmi Go в 70 долларов.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

В Киеве заявили о неизбежности договора с Россией на транзит газа

России придется подписать контракт с Киевом на транзит газа в Европу, так как остается необходимость обеспечивать поставки до строительства газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 00:55
Авто

Предсерийный кроссовер Renault Arkana заметили во время тестов

В распоряжении редакции Autonews.ru оказались фотографии серийной Renault Arkana, снятые предположительно во время испытаний модели.
Обновлено вчера в 01:41
Здоровье

В России утвердили план перехода на новую вакцину от гриппа

«Разработан и утвержден план поэтапного перехода на использование квадривалентных вакцин для профилактики гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок в период с 2019 по 2021 год», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:59
Происшествия

После обысков в мэрии глава Нефтеюганска попал в больницу

Накануне вечером после проведения следственных действий в городской администрации глава Нефтеюганска 47-летний Сергей Дегтярев был госпитализирован.
Обновлено в 02:25
Наука

Ученые нашли естественный способ защиты организма от рака

Процесс аутофагии в клетках в предраковом состоянии оказался естественным способом защиты организма от возникновения онкологических заболеваний.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова

Актер Максим Виторган отреагировал на полученное сообщение о том, что его жена Ксения Собчак якобы опять проводит время вместе с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Москве до четвертого этажа треснуло здание автобазы

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Кино

Автор «50 оттенков серого» представит новый роман в апреле

Обновлено в 00:48
Политика

ГП разрешила пяти бизнесменам из «списка Титова» вернуться в Россию

Генпрокуратура сняла ограничения на возвращение в Россию для пяти предпринимателей из "списка Титова", сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 02:00
Происшествия

На Ставрополье трое мужчин убили ветерана войны ради 20 тыс. рублей

На Ставрополье следователям удалось задержать троих мужчин, убивших 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны ради 20 тыс. рублей.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В городах России эвакуировали соцобъекты из-за сообщений о минировании

Обновлено вчера в 21:26
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уэмбли».
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