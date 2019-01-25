Футбол
Почеттино: с «Челси» моя команда играла очень хорошо, горжусь ейЧемпионат вчера в 18:50
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Покеттино – после поражения от «Челси»: «Моя команда играла очень хорошо. Горжусь ей»
Бомбардир.рувчера в 17:35
«Я вижу вас чаще, чем жену». Почеттино пошутил с журналистами перед матчем с «Челси»
Eurosport.ruвчера в 12:49
Автоматически обработано 7197 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Происшествия
Пожар произошел в комплексе «Федерация» в «Москва-Сити»
Обновлено в 04:44
Происшествия
СК возбудил дело после попытки сжечь школьника в Москве
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК).
Обновлено в 04:19
Происшествия
Появилось видео с места взрыва в Балашихе
Обновлено в 02:57
Общество
«Как собакам»: кузбасские школьники показали, чем их кормят в столовой
Кузбасские подростки пожаловались на некачественную еду, которую им дают в школьной столовой.
Обновлено в 03:59
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.
Обновлено в 03:21
Политика
Кадыров вступился за журналистку Ольгу Скабееву
Обновлено в 02:29
Происшествия
В китайском городе Чанчунь прогремело несколько взрывов
В китайском городе Чанчунь, который расположен в провинции Цзилинь, прогремел взрыв.
Обновлено в 04:25
Экономика
В России резко подорожала курица
Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза, опубликованных на сайте ведомства.
Обновлено в 01:48
Авто
Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах
Презентация серийного кроссовера от Genesis должна пройти осенью 2019 года, а продажи машины начнутся в 2020 году.
Обновлено в 04:37
Технологии
В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств
В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Красноярском крае ученик устроил стрельбу возле школы
Обновлено в 03:31
Технологии
Apple уволила более 200 своих сотрудников
Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.
Обновлено вчера в 12:19
Авто
Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России
Обновлено вчера в 09:09
Общество
Минобороны РФ рассекретило уникальные документы о блокаде Ленинграда
Уникальные документы Центрального архива Минобороны России, многие из которых недавно рассекретили, представили на сайте МО РФ.
Обновлено в 02:16
Авто
Вечный клон: представлен новый Opel Vivaro
Среднеразмерный Opel Vivaro никогда не был самостоятельной разработкой немецкой компании.
Обновлено 23 января в 05:26
Авто
В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900
Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.
Обновлено вчера в 10:14
Общество
Сбербанк сообщил о планах провести метро в офис напротив «Москва-Сити»
Сбербанк обсуждает с РЖД и правительством Москвы возможность строительства станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) у нового офисного комплекса напротив «Москва-Сити», в который планируют перенести штаб-квартиру организации.
Обновлено в 01:29
Спорт
В МВД насчитали тысячи нелегально оставшихся гостей ЧМ-2018
В настоящее время на территории России незаконно находятся более пяти тысяч человек, которые приехали на чемпионат мира по футболу в 2018 году по паспорту болельщика.
Обновлено в 04:22
Гаджеты
Xiaomi готовит бюджетный смартфон Redmi Go за 70 долларов
Оценили бюджетный смартфон Redmi Go в 70 долларов.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
В Киеве заявили о неизбежности договора с Россией на транзит газа
России придется подписать контракт с Киевом на транзит газа в Европу, так как остается необходимость обеспечивать поставки до строительства газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 00:55
Авто
Предсерийный кроссовер Renault Arkana заметили во время тестов
В распоряжении редакции Autonews.ru оказались фотографии серийной Renault Arkana, снятые предположительно во время испытаний модели.
Обновлено вчера в 01:41
Здоровье
В России утвердили план перехода на новую вакцину от гриппа
«Разработан и утвержден план поэтапного перехода на использование квадривалентных вакцин для профилактики гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок в период с 2019 по 2021 год», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:59
Происшествия
После обысков в мэрии глава Нефтеюганска попал в больницу
Накануне вечером после проведения следственных действий в городской администрации глава Нефтеюганска 47-летний Сергей Дегтярев был госпитализирован.
Обновлено в 02:25
Наука
Ученые нашли естественный способ защиты организма от рака
Процесс аутофагии в клетках в предраковом состоянии оказался естественным способом защиты организма от возникновения онкологических заболеваний.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова
Актер Максим Виторган отреагировал на полученное сообщение о том, что его жена Ксения Собчак якобы опять проводит время вместе с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Москве до четвертого этажа треснуло здание автобазы
Обновлено в 04:26
Кино
Автор «50 оттенков серого» представит новый роман в апреле
Обновлено в 00:48
Политика
ГП разрешила пяти бизнесменам из «списка Титова» вернуться в Россию
Генпрокуратура сняла ограничения на возвращение в Россию для пяти предпринимателей из "списка Титова", сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 02:00
Происшествия
На Ставрополье трое мужчин убили ветерана войны ради 20 тыс. рублей
На Ставрополье следователям удалось задержать троих мужчин, убивших 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны ради 20 тыс. рублей.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В городах России эвакуировали соцобъекты из-за сообщений о минировании
Обновлено вчера в 21:26