Футбол

Почеттино: с «Челси» моя команда играла очень хорошо, горжусь ейЧемпионат вчера в 18:50

Предпочитаю проигрывать по пенальти, чем в основное время.
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Почеттино: с «Челси» моя команда играла очень хорошо, горжусь ей

Чемпионатвчера в 18:50

Почеттино: «В этом сезоне мы боремся не только с соперниками, но и судьбой»

Soccer.ruвчера в 21:01

Маурисио Почеттино: «Лучше проиграть по пенальти, чем по игре»

Sports.ruвчера в 22:26

Почеттино: «Предпочитаю проигрывать по пенальти, чем в основное время»

Sport24.ruвчера в 22:49

Покеттино – после поражения от «Челси»: «Моя команда играла очень хорошо. Горжусь ей»

Бомбардир.рувчера в 17:35

«Я вижу вас чаще, чем жену». Почеттино пошутил с журналистами перед матчем с «Челси»

Eurosport.ruвчера в 12:49
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Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву

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В городах России эвакуируют соцобъекты из-за сообщений о минировании

В Чите силовики проверяют информацию о минировании трех зданий, в числе которых мэрия и школа.
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Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено вчера в 06:24
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Напомним, в момент обострения отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей зимой 2018 года стрелки часов Судного дня были установлены на отметке, после которой до наступления ядерной катастрофы остается «две минуты».
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Происшествия

В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе. После взрыва в здании начался пожар.
Обновлено вчера в 13:11
Наука

Ученые нашли способ предотвращения рака

23 января ученые рассказали об эффективном способе борьбы с раком.
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Авто

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Завод «Автотор» в Калининграде начал серийное производство нового флагманского седана KIA K900.
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Общество

В нацпарке Приморья на видео впервые попали сразу четыре тигренка

Впервые за всю историю наблюдений в национальном парке "Земля леопарда" удалось снять на видео сразу четырех тигрят и их маму, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено вчера в 20:24
Технологии

Apple уволила больше 200 сотрудников

Корпорация Apple уволила больше 200 сотрудников, которые занимались проектом беспилотного автомобиля Titan.
Обновлено вчера в 19:43
Общество

Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы

Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено вчера в 09:15
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В РФ утвержден план перехода на новую вакцину от гриппа

Министерство здравоохранения России и Роспотребнадзор одобрили план поэтапного внедрения новой четырехвалентной антигриппозной вакцины в период с 2019 по 2021 год.
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Джефф Бриджес намекнул на релиз сиквела «Большого Лебовски»

Обновлено вчера в 23:48
Общество

Министерство обороны опубликовало документы о блокаде Ленинграда

Новые факты и документы о блокаде Ленинграда Министерство обороны опубликовало к 75-летию освобождения города.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

Выживший штурман рассказал о подробностях столкновения двух Су-34

Обновлено вчера в 20:03
Авто

Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России

Обновлено вчера в 09:09
Политика

В Совете Европы рассказали о сумме долга России

Задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

В Нальчике совершено вооруженное нападение на полицейских

Обновлено вчера в 12:22
Экономика

Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяц

Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 06:37
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Автор «50 оттенков серого» в апреле опубликует новый роман

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В Париже авиапассажиров эвакуировали из-за модных туфель

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Космос

Космический грузовик «Прогресс» затопят в Тихом океане

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09», в настоящее время пристыкованный к МКС, в пятницу будет отстыкован, сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане, передает РИА Новости.
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Спорт

Тарасова и Морозов заняли второе место на чемпионате Европы

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряную медаль в парном катании на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено вчера в 15:04
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Выжившую в горах Урала туристку доставят в больницу Екатеринбурга

В Свердловской области спасённую в Уральских горах туристку доставят для прохождения лечения в Екатеринбург.
Обновлено 23 января в 06:48
Технологии

Совет Федерации разработал законопроект о платной регистрации устройств в сотовых сетях

Законопроект, разработанный первым зампредом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмилой Боковой, предполагает введение с 1 февраля 2020 г. платной регистрации всех устройств, работающих в сотовых сетях, — от мобильных телефонов и планшетов до счетчиков ЖКХ.
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«Заправил пиджак в трусы»: над Порошенко посмеялись в сети

Президента Украины Петра Порошенко высмеяли в сети за конфуз с одеждой — пока он позировал фотографам во время визита в Израиль, никто не заметил, что край его пиджака оказался заправлен куда-то в районе ширинки брюк.
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Экономика

Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу

Сбербанк в ближайшее время запустит в нескольких своих офисах пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, заявил «РИА Новости» зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.
Обновлено вчера в 21:36
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В Киеве заявили, что России придется договориться о транзите газа

Россия будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу, так как до запуска газопровода "Северный поток — 2" все равно остается необходимость обеспечивать поставки "голубого топлива", такую уверенность в эфире онлайн-канала UMN высказала замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.
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В результате стрельбы в штате Джорджия погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще один получил ранения в четверг в результате стрельбы в штате Джорджия.
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В «Мосфильме» пройдет кинопремия «Золотой Орел»

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Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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