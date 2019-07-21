Футбол
Почеттино рассказал о возможном возвращении Бэйла в «Тоттенхэм»Soccer.ru 11:06
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что Гарет Бэйл может вернуться в «Реал». Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что Бэйл покинет команду в ближайшее время.
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