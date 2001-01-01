Футбол
Почеттино рассчитывает на Кейна в финале Лиги чемпионовSoccer.ru 01:50
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о здоровье нападающего Харри Кейна. Ожидается, что футболист сможет сыграть в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1 июня).
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Экономика
За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.
Обновлено в 07:38
Политика
Пушков прокомментировал отставку Мэй
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отставку премьера Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 09:21
Политика
Медведчук выйдет из переговоров с Россией по Донбассу из-за Зеленского
Участник международных переговоров по Донбассу, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объявил, что его политическая сила не поддерживает курс нового президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:00
Футбол
Иванович и Швайнштайгер ждут второго ребенка
Экс-первая ракетка мира Ана Иванович объявила, что они с мужем, футболистом Бастианом Швайнштайгером, ждут второго ребенка.
Обновлено в 08:22
Общество
О «БДСМ»-флешмобе в школе Владивостока рассказал организатор
Обновлено в 09:36
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:38
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Программа SnapLion предоставляет сотрудникам компании Snap доступ к сохраненным фотографиям и видео пользователя, его номеру телефона, адресу электронной почты и геолокации.
Обновлено в 07:38
Политика
Указ Зеленского о роспуске рады обжаловали в Конституционном суде
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады обжаловали в Конституционном суде.
Обновлено в 07:56
Общество
Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
Обновлено в 09:03
Политика
ЛНР передала Украине 60 заключенных
Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Общество
День славянской письменности отметят в Пятигорске
Жителей и гостей Пятигорска приглашают принять участие в развлекательной программе по случаю празднования Дня славянской письменности, которая будет проведена в пятницу в Комсомольском парке.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Финансы
Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке
Сбербанк России снизит ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта. Как передает «Интерфакс», это случится 25 мая.
Обновлено в 05:44
Политика
На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Экономика
Уличные табло с курсами валют запретили в России
Табло с курсами валют запретили размещать на улице.
Обновлено в 05:17
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщила в пятницу пресс-служба ОСК.
Обновлено в 09:21
Политика
Путину доложили о деле полковника-миллиардера из ФСБ
Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о расследовании крупных дел коррупционной направленности.
Обновлено в 08:37
Происшествия
СМИ сообщили о задержании замглавы УФНС по Ростовской области
Правоохранительные органы задержали заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ростовской области Ирину Александрову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарёв
Полтора года руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в региональном парламенте находился под следствием.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Наука
Четвероногий гидравлический робот отбуксировал самолет
Согласно сообщению института, во время испытаний робот смог отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti массой 3,3 тонны.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Российский девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
На последнем звонке в школе ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:34
Авто
Dacia Duster стал самым продаваемым кроссовером в Европе
Внедорожник Dacia Duster в апреле 2019 года стал лидером в европейском сегменте SUV и, тем самым, вошел в десятку самых продаваемых автомобилей в Европе.
Обновлено в 09:31
Хоккей
Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Обновлено вчера в 17:20
Религия
Мэрия усомнилась, что храм успеют построить к 300-летию Екатеринбурга
Начальник департамента градостроительства Екатеринбурга Алексей Храмов заявил, что храм святой Екатерины вряд ли успеют построить к 300-летию города.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро
Певице только ленивый не написал, что это откровенный плагиат, уж больно велики сходства с обложкой альбома всемирно известной певицы.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Саратове силовики вызволяли наркоманов из реабилитационного центра
В Саратове сотрудники следственного комитета и МВД пресекли деятельность реабилитационного центра, где принудительно удерживались люди.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Водителя перевернувшегося в Италии автобуса отпустили на свободу
Судья предварительного следствия Сиены в пятницу, 24 мая, выпустил на свободу водителя туристического автобуса, который несколько дней назад попал в ДТП неподалеку от итальянского города Бадессе.
Обновлено в 08:54