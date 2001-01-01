Футбол

Почеттино рассчитывает на Кейна в финале Лиги чемпионовSoccer.ru 01:50

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о здоровье нападающего Харри Кейна. Ожидается, что футболист сможет сыграть в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1 июня).
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Маурисио Почеттино: Мое будущее? До финала не буду ничего решать

Советский спорт04:18

Покеттино: «Мы никого не подписали, а „Ливерпуль“ купил вратаря и защитника, заплатив по 70 миллионов»

Бомбардир.ру01:49

Почеттино рассчитывает на Кейна в финале Лиги чемпионов

Soccer.ru01:50

Почеттино: «„Тоттенхэм“ никого не покупает, а „Ливерпуль“ платит по 70 млн за игрока»

Sport.ru02:44

Почеттино: «„Тоттенхэм“ никого не подписал, а „Ливерпуль“ платит по 70 млн за игрока»

Евро-футбол.ру01:39

Почеттино: мы никого не подписали, а «Ливерпуль» платит по 70 млн за игрока

Чемпионатвчера в 21:22

Маурисио Почеттино: «Мы никого не подписали, а „Ливерпуль“ заплатил за защитника и вратаря по 70 млн»

Sports.ruвчера в 17:59
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Происшествия

Три человека травмированы в ДТП на Щелковском шоссе в Подмосковье

Обновлено в 06:59
Экономика

За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.
Обновлено в 07:38
Политика

Пушков прокомментировал отставку Мэй

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отставку премьера Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 09:21
Политика

Медведчук выйдет из переговоров с Россией по Донбассу из-за Зеленского

Участник международных переговоров по Донбассу, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объявил, что его политическая сила не поддерживает курс нового президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:00
Футбол

Иванович и Швайнштайгер ждут второго ребенка

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович объявила, что они с мужем, футболистом Бастианом Швайнштайгером, ждут второго ребенка.
Обновлено в 08:22
Общество

О «БДСМ»-флешмобе в школе Владивостока рассказал организатор

Обновлено в 09:36
Хоккей

Американская журналистка высмеяла игру сборной России

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС

"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:38
Интернет

Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями

Программа SnapLion предоставляет сотрудникам компании Snap доступ к сохраненным фотографиям и видео пользователя, его номеру телефона, адресу электронной почты и геолокации.
Обновлено в 07:38
Политика

Указ Зеленского о роспуске рады обжаловали в Конституционном суде

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады обжаловали в Конституционном суде.
Обновлено в 07:56
Общество

Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
Обновлено в 09:03
Политика

ЛНР передала Украине 60 заключенных

Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Общество

День славянской письменности отметят в Пятигорске

Жителей и гостей Пятигорска приглашают принять участие в развлекательной программе по случаю празднования Дня славянской письменности, которая будет проведена в пятницу в Комсомольском парке.
Обновлено вчера в 10:21
Политика

Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Финансы

Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке

Сбербанк России снизит ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта. Как передает «Интерфакс», это случится 25 мая.
Обновлено в 05:44
Политика

На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Экономика

Уличные табло с курсами валют запретили в России

Табло с курсами валют запретили размещать на улице.
Обновлено в 05:17
Общество

Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду

Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщила в пятницу пресс-служба ОСК.
Обновлено в 09:21
Политика

Путину доложили о деле полковника-миллиардера из ФСБ

Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о расследовании крупных дел коррупционной направленности.
Обновлено в 08:37
Происшествия

СМИ сообщили о задержании замглавы УФНС по Ростовской области

Правоохранительные органы задержали заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ростовской области Ирину Александрову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарёв

Полтора года руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в региональном парламенте находился под следствием.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Наука

Четвероногий гидравлический робот отбуксировал самолет

Согласно сообщению института, во время испытаний робот смог отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti массой 3,3 тонны.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Российский девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

На последнем звонке в школе ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:34
Авто

Dacia Duster стал самым продаваемым кроссовером в Европе

Внедорожник Dacia Duster в апреле 2019 года стал лидером в европейском сегменте SUV и, тем самым, вошел в десятку самых продаваемых автомобилей в Европе.
Обновлено в 09:31
Хоккей

Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Обновлено вчера в 17:20
Религия

Мэрия усомнилась, что храм успеют построить к 300-летию Екатеринбурга

Начальник департамента градостроительства Екатеринбурга Алексей Храмов заявил, что храм святой Екатерины вряд ли успеют построить к 300-летию города.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро

Певице только ленивый не написал, что это откровенный плагиат, уж больно велики сходства с обложкой альбома всемирно известной певицы.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Саратове силовики вызволяли наркоманов из реабилитационного центра

В Саратове сотрудники следственного комитета и МВД пресекли деятельность реабилитационного центра, где принудительно удерживались люди.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Италии автобуса отпустили на свободу

Судья предварительного следствия Сиены в пятницу, 24 мая, выпустил на свободу водителя туристического автобуса, который несколько дней назад попал в ДТП неподалеку от итальянского города Бадессе.
Обновлено в 08:54
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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