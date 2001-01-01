Футбол

Почеттино рассчитывает на Кейна в финале Лиги чемпионовSoccer.ru 01:50

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о здоровье нападающего Харри Кейна. Ожидается, что футболист сможет сыграть в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1 июня).
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Почеттино: «„Тоттенхэм“ никого не подписал, а „Ливерпуль“ платит по 70 млн за игрока»

Евро-футбол.ру01:39

Почеттино рассчитывает на Кейна в финале Лиги чемпионов

Soccer.ru01:50

Маурисио Почеттино: «Мы никого не подписали, а „Ливерпуль“ заплатил за защитника и вратаря по 70 млн»

Sports.ruвчера в 17:59

Покеттино: «Мы никого не подписали, а „Ливерпуль“ купил вратаря и защитника, заплатив по 70 миллионов»

Бомбардир.ру01:49

Почеттино: мы никого не подписали, а «Ливерпуль» платит по 70 млн за игрока

Чемпионатвчера в 21:22

Почеттино: «„Тоттенхэм“ никого не покупает, а „Ливерпуль“ платит по 70 млн за игрока»

Sport.ru02:44
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Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
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Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

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Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
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Общество

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Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

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Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
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Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год

Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
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Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
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На Каннском фестивале показали фильм Ларисы Садиловой о Трубчевске

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Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге

В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.
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Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи от квартир

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Третьяк прокомментировал массовый отток игроков из России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о массовом переезде игроков из России в Северную Америку в межсезонье 2019 года, передает РИА "Новости".
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В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
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Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
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Первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа

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Священный синод, созванный Епифанием Думенко, пройдет на территории Софийского собора.
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Эксперты назвали несколько простых, но эффективных способов побороть стресс.
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Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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