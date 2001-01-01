Футбол
Почеттино рассчитывает на Кейна в финале Лиги чемпионовSoccer.ru 01:50
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о здоровье нападающего Харри Кейна. Ожидается, что футболист сможет сыграть в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1 июня).
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Шоу-бизнес
Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги
Обновлено в 07:56
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке
Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено в 05:43
Экономика
Герман Греф переизбран главой Сбербанка
Акционеры Сбербанка переизбрали действующего главу банка Германа Грефа на новый четырехлетний срок.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Футбол
Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием
Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию.
Обновлено в 06:07
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Общество
Летние детские лагеря откроются в восьми столичных парках
Обновлено в 01:01
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:54
Экономика
Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год
Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Кино
На Каннском фестивале показали фильм Ларисы Садиловой о Трубчевске
Фильм российского режиссёра Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» показали сегодня на Каннском фестивале.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Госдума одобрила ведение съемки техосмотра
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге
В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи от квартир
Обновлено в 07:15
Хоккей
Третьяк прокомментировал массовый отток игроков из России
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о массовом переезде игроков из России в Северную Америку в межсезонье 2019 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Хоккей
Яри Курри стал новым владельцем «Йокерита»
Обновлено в 07:19
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Метро оштрафует производителя поезда, застрявшего на серой линии
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Ростовской области задержали и.о. главы УФНС, сообщил источник
Правоохранители задержали и.о руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:36
Авто
Первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа
Обновлено в 07:58
Политика
Раскольники на Украине соберутся на Священный синод
Священный синод, созванный Епифанием Думенко, пройдет на территории Софийского собора.
Обновлено в 00:34
Политика
ЛНР передала Украине 60 заключенных
Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Названы простые способы борьбы со стрессом
Эксперты назвали несколько простых, но эффективных способов побороть стресс.
Обновлено в 00:19
Хоккей
Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02