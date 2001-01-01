Почеттино рассчитывает на Кейна в финале Лиги чемпионовSoccer.ru 01:50

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о здоровье нападающего Харри Кейна. Ожидается, что футболист сможет сыграть в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1 июня).

Почеттино рассчитывает на Кейна в финале Лиги чемпионов

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