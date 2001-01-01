Футбол

Почеттино рассчитывает на Кейна в финале Лиги чемпионовSoccer.ru 01:50

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о здоровье нападающего Харри Кейна. Ожидается, что футболист сможет сыграть в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1 июня).
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Почеттино: «„Тоттенхэм“ никого не подписал, а „Ливерпуль“ платит по 70 млн за игрока»

Евро-футбол.ру01:39

Почеттино рассчитывает на Кейна в финале Лиги чемпионов

Soccer.ru01:50

Маурисио Почеттино: «Мы никого не подписали, а „Ливерпуль“ заплатил за защитника и вратаря по 70 млн»

Sports.ruвчера в 17:59

Покеттино: «Мы никого не подписали, а „Ливерпуль“ купил вратаря и защитника, заплатив по 70 миллионов»

Бомбардир.ру01:49

Почеттино: мы никого не подписали, а «Ливерпуль» платит по 70 млн за игрока

Чемпионатвчера в 21:22

Почеттино: «„Тоттенхэм“ никого не покупает, а „Ливерпуль“ платит по 70 млн за игрока»

Sport.ru02:44
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика

Зеленский отменил указ Порошенко

Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского

План "Перехват" введен в Туле для розыска напавших на полицейского, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 05:36
Футбол

Почеттино: «У меня нет другой цели, кроме как тренировать „Тоттенхэм“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что не станет решать вопрос об уходе из клуба после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Обновлено в 05:36
Общество

Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге

В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:09
Политика

Великобритания не намерена отказываться от островов Чагос

22 мая Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Великобританию отказаться от контроля над островами Чагос.
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Политика

Партия Порошенко сменит название

21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Общество

Семья Бута впервые получила американскую визу

Обновлено вчера в 18:20
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 04:08
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Хоккей

В полуфинале Чемпионата мира по хоккею Россия сыграет с Финляндией

Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев

Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 05:40
Общество

Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Авто

Обновленный Haval H9 показали на первых фото

Китайский автогигант Great Wall готовится запустить продажи обновленного флагманского внедорожника Haval H9.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

О возможности «Красухи» из Хмеймима «ослепить» израильские РЛС

В израильских СМИ обсуждается публикация на российском ресурсе Avia.pro, в которой заявлено о якобы нарушении работы РЛС Израиля в результате использования российской системы РЭБ.
Обновлено в 06:05
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Технологии

IBM отводит на коммерциализацию квантовых компьютеров от 3 до 5 лет

Начав свои исследования и разработки в области квантовых вычислений еще в 1996 году, IBM выпустила 5-кубитовый квантовый компьютер в 2016 году и представила первую в мире 20-кубитную систему, получившую название IBM Q System One, на CES 2019.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

Диетолог рассказал о пользе шаурмы

В условиях мегаполиса шаурма может оказаться продуктом, соответствующим принципам правильного питания, поскольку в ней имеются необходимые организму ингредиенты.
Обновлено в 05:55
Политика

Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, во время которых обсудили Минские соглашения.
Обновлено в 05:40
Общество

За 2018 год Денис Паслер заработал 234,1 млн рублей

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер озвучил свои доходы за 2018 год.
Обновлено в 03:29
Экономика

МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4%

Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Авто

Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России

Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Культура

«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

Права на показ телесериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским на территории России приобрела компания «Яндекс», сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя поисковика.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго

Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено вчера в 14:00
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Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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