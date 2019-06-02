Футбол

Почеттино после поражения в ЛЧ: «Ливерпуль» провел потрясающий сезонРИА Новости 18:48

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино после поражения от "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов поздравил соперника с победой и заявил, что мерсисайдцы провели потрясающий сезон. "Тоттенхэм" в субботу в Мадриде проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:2.
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Почеттино после поражения в ЛЧ: «Ливерпуль» провел потрясающий сезон

РИА Новости18:48

Тренер «Тоттенхэма» Почеттино заявил, что гордится футболистами команды после финала ЛЧ

ТАСС18:33

Маурисио Почеттино: «К такому пенальти невозможно подготовиться. Нам не повезло»

Sports.ru18:15

Почеттино: «Очень горжусь командой. Нам немного не повезло»

Soccer.ru18:25

Мауриcио Почеттино: Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо в них играть

Советский спорт18:25

Почеттино — о возможности остаться в «Тоттенхэме»: «Все дело в гарантиях, что это может повториться»

Sport24.ru18:14

Покеттино заявил, что гордится игроками «Тоттенхэма»

Спорт-Экспресс18:32
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Происшествия

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Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

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Футбол

Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
Обновлено в 16:23
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В Донбассе за пять лет погибли более 240 детей, заявили в ВМС Украины

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Армия и оружие

В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ

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Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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