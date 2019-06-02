Футбол
Почеттино после поражения в ЛЧ: «Ливерпуль» провел потрясающий сезонРИА Новости 18:48
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино после поражения от "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов поздравил соперника с победой и заявил, что мерсисайдцы провели потрясающий сезон. "Тоттенхэм" в субботу в Мадриде проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:2.
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