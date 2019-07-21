Футбол
Почеттино отреагировал на слухи о переходе Бэйла в «Тоттенхэм»Sport24.ru 10:29
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб вингера «Реала» Гарета Бэйла.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:33, Вашингтон
Политика
ЦИК Украины обнародовал данные по явке на выборах в Раду
Обновлено в 15:01
Наука
Ученые обнаружили новую элементарную частицу
Обновлено вчера в 02:36
Путешествия
Авиакомпания «Победа» стала туроператором
«Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» в понедельник, 22 июля, запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети, рассказал гендиректор компании Андрей Калмыков.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине
В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 15:25
Происшествия
Полиция проверяет информацию об автобусах с подозрительными лицами
«За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева», — приводит информацию от правоохранителей издание.
Обновлено в 16:24
Единоборства
Жена находящегося в коме боксера Дадашева вылетела в США
Обновлено в 15:45
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Политика
Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии «Самопомощь»
Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 17:18
Происшествия
В США два самолета столкнулись в аэропорту
Два самолета авиакомпании Southwest Airlines столкнулись во время буксировки в международном аэропорту города Нашвилл в американском штате Теннесси, сообщает телеканал WSMV.
Обновлено в 11:49
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 14:56
Культура
Турнир «Живые шахматы» состоится на Бородинском поле
27 июля в Московской области пройдет шахматный турнир «Живые шахматы».
Обновлено в 05:16
Политика
По партийным спискам «Слуга народа» получит 125 мест в Раде, а «Оппоплатформа» – 35
Президентская партия «Слуга народа», которая по результатам четырех экзитполов получила от 42,7% до 44,7%, сможет занять в новом парламенте примерно 125 мест.
Обновлено в 14:43
Футбол
«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:44
Музыка
Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа «Mamacita»
Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа Mamacita Креативный исполнитель Джейсон Деруло и пуэрториканский певец Farruko презентовали совместный клип.
Обновлено в 10:49
Экономика
Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых
Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Из-за сильного ливня в Амурской области размыло трассу
Из-за сильных дождей в Амурской области размыло федеральную трассу, которая соединяет Читу и Хабаровск.
Обновлено в 04:54
Политика
Партия «Голос» решила не вести переговоров о коалиции до результатов
В партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» заявили, что не ведут переговоры о коалиции в будущей Верховной раде Украины до объявления окончательных результатов выборов.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Ростовская полиция отпустила всех фанатов «Спартака»
Правоохранительные органы Ростова-на-Дону отпустили фанатов московского "Спартака", которые были задержаны после матча второго тура чемпионата России против "Ростова".
Обновлено в 17:31
Гаджеты
В iPhone 2020 появятся экраны с кадровой частотой 120 Гц
Как пишет инсайдер, скрывающийся в Twitter под ником Ice Universe, Apple ведет с Samsung и LG переговоры по поставке для iPhone образца 2020 года экранов с изменяемой кадровой частотой — 60 или 120 Гц.
Обновлено в 13:16
Происшествия
В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.
Обновлено в 14:33
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:28
Общество
В Петербурге и Кронштадте прошла тренировка военно-морского парада
В центре Петербурга и на Кронштадтском рейде боевые корабли прошли строем в рамках первой совместной тренировки перед Главным военно-морским парадом.
Обновлено в 12:03
Политика
Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной»
Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 17:04