Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб вингера «Реала» Гарета Бэйла.

Почеттино отреагировал на слухи о переходе Бэйла в «Тоттенхэм»

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