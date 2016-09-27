Футбол

Почеттино одержал 100-ю победу в АПЛ за «Тоттенхэм»
Sport24.ru
вчера в 17:45

Тоттенхэм — Бернли
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Уэмбли»
63′
Роберт Брэди
Лукас Моура
Кристиан Эриксен
65′
68′
Фил Бардсли
Оливер Скипп
Сон Хын Мин
75′
80′
Эшли Барнс
Крис Вуд
Эрик Ламела
Фернандо Льоренте
82′
Кристиан Эриксен
90′+1′
90′+2′
Роберт Брэди
Джеффри Хендрик
90′+3′
Аарон Леннон
Сэм Воукс
Встреча закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Кристиан Эриксен. Для главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино эта победа стала 100-й в АПЛ на этом посту.
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