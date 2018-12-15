Футбол

Почеттино одержал 100-ю победу на посту главного тренера «Тоттенхэма»
Советский спорт
13:56

Тоттенхэм — Бернли
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Уэмбли»
63′
Роберт Брэди
Лукас Моура
Кристиан Эриксен
65′
68′
Фил Бардсли
Оливер Скипп
Сон Хын Мин
75′
80′
Эшли Барнс
Крис Вуд
Эрик Ламела
Фернандо Льоренте
82′
Кристиан Эриксен
90′+1′
90′+2′
Роберт Брэди
Джеффри Хендрик
90′+3′
Аарон Леннон
Сэм Воукс
Как сообщает OptaJoe, эта победа стала для главного тренера Хотспур Маурисио Почеттино 100-й у руля лондонской команды. Почеттино на это потребовалось 169 игр, 33 из которых завершились вничью.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уайт Харт Лейн». «Тоттенхэм Хотспур» стал первым клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961.
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