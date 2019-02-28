Футбол
Почеттино о матче с «Челси»: «Игра была равна»Soccer.ru 17:29
Педро Родригес
|57′
Эден Азар
Виллиан
|60′
|70′
Эрик Ламела
Фернандо Льоренте
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
|77′
|80′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
|84′
Киран Триппьер
|84′
|85′
Мусса Сиссоко
Дэнни Роуз
Давид Луиз
|90′+4′
|90′+4′
Харри Кейн
|46%
|Владение мячом
|54%
|81%
|Процент точных передач
|87%
|8
|Удары в сторону ворот
|5
|1
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|2
|14
|Отборы
|10
|7
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
13
Кабальеро
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
30
Луиз
3
Алонсо
7
Канте
5
Жоржиньо
12
Лофтус-Чик
11
Педро
18
Жиру
22
Виллиан
1
Льорис
2
Триппьер
6
Санчес
4
Алдервейрелд
33
Дэвис
18
Льоренте
3
Роуз
23
Эриксен
8
Уинкс
27
Моура
10
Кейн
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Челси" (0:2) в матче 28-го тура АПЛ.
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