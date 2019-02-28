Футбол
Почеттино о матче с «Челси»: «Игра была равна»Soccer.ru вчера в 17:29
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Челси" (0:2) в матче 28-го тура АПЛ.
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Покеттино – о поражении 0:2 от «Челси»: «Все по-честному. „Тоттенхэм“ заслужил поражение»
Бомбардир.рувчера в 17:35
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Происшествия
Неизвестные в Москве избили генерал-полковника в отставке
Генерал-полковник в отставке Александр Бриндиков попал в больницу после нападения двоих неизвестных в Москве.
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Армия и оружие
Пакистан обстрелял населенные пункты на границе Индии
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Общество
Роскачество не нашло пельменей, достойных Знака качества
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Происшествия
С жен и друзей полковника Захарченко взыщут полмиллиарда рублей
Заместитель генпрокурора Виктор Гринь подал в Никулинский суд Москвы новый иск об обращении в доход государства имущества полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его жен и друзей на общую сумму 500 миллионов рублей.
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Происшествия
СК завершил дело причастной к убийству главы Сергиева Посада банды
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Происшествия
В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки
В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
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ФСБ завела дела из-за «китовой тюрьмы» в Приморье
Дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 КоАП России "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" возбуждены в отношении ООО "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий", которые вели добычу, перевозили и оставили животных в морских вольерах в бухте Средней.
Обновлено в 03:14
Экономика
Роман Абрамович учредил фонд развития кино
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Экономика
ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила просьба возбудить дело против платежных систем Visa и MasterCard.
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Жванецкий получил орден от Путина
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Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 02:51
Экономика
Несколько банков отложили запуск системы быстрых платежей
С четверга, 28 февраля, система быстрых платежей (СБП) заработала в России в полноценном режиме.
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Политика
Трамп раскрыл разногласия на переговорах с КНДР
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с руководителем КНДР Ким Чен Ыном заявил, что Северная Корея просила снятия санкций, однако Вашингтон не мог пойти на такой шаг, передает RT.
Обновлено в 02:53
Экономика
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга
Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Уголовное дело заведено из-за дизентерии в школах Москвы
Уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, возбудил Следственный комитет по фактам заболевания школьников и учителей дизентерией и шигеллой в Восточном округе Москвы.
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Киеву грозит штраф за отказ от участия в Евровидении
В Национальной общественной телерадиокомпании Украины не исключили возможных санкций из-за отказа страны участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.
Обновлено в 01:35
Финансы
Годовая прибыль Сбербанка выросла на 11,1%
В 2017 году прибыль составила 748,7 млрд руб.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Ростовских инспекторов ДПС обвинили в избиении крымского министра
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.
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В Польше на прошлой неделе задержали бывшего вице-президента по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослава Алексеева.
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Политика
Конгресс США заинтересовался имуществом Путина
Американские конгрессмены потребовали от разведывательного сообщества США предоставить данные о размере доходов и имущества российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Река Русская затопила город в Калифорнии
Река под названием Русская (Russian River) разлилась в штате Калифорния и затопила городок Герневилль, отрезав его и другие населенные пункты от окружающего мира, сообщила в четверг газета SFGate.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Путин дал поручение разобраться с поручениями по туризму
В четверг Владимир Путин поручил правительству разобраться, почему его поручения по туризму не исполняются в срок.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Суд отложил приговор группе, готовившей теракты в Москве и Ингушетии
Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник отложил оглашение приговора по делу пятерых жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке терактов в Москве и Ингушетии в 2017 году, из-за болезни судьи, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
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Политика
Зеленский пообещал отправить Порошенко в тюрьму
Известный шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал в случае своей победы на выборах отправить в тюрьму действующего главу страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:36
Политика
Экс-министр экономики Украины предсказал «распад» России
«Распад» России предсказал бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. Об этом он заявил в интервью изданию «Главред».
Обновлено в 02:31