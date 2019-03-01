Футбол

Почеттино назвал лучший стадион в миреЕженедельник Футбол 02:21

Верю в то, что это лучший стадион в мире. С самого начала матча испытывали потрясающие эмоции. Победа была для нас очень важна.
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Почеттино посвятил первую победу на новом стадионе президенту «Тоттенхэма»

Евро-футбол.рувчера в 17:16

Почеттино назвал лучший стадион в мире

Еженедельник Футбол02:21

Почеттино: «Верю в то, что это лучший в мире стадион»

Soccer.ruвчера в 21:19

Покеттино: «Мы закрываем одну главу и открываем другую. Теперь мы должны коснуться славы, поднимая трофеи»

Бомбардир.рувчера в 18:43

Почеттино: верю, что стадион «Тоттенхэма» — лучший в мире

Чемпионат00:04

Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ должен думать как большой клуб»

Sportbox.RUвчера в 07:50

Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ должен думать как большой клуб»

Матч ТВвчера в 07:50
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Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Обновлено в 07:53
Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 08:40
Футбол

Финал Кубка России может пройти в Самаре

Как стало известно «Чемпионату», финал Кубка России сезона-2018/19 может пройти в Самаре.
Обновлено в 07:12
Футбол

Сёмин: «Было бы интересно, если бы нам на базу провели свет»

Или если бы на базе свет провели. Чтобы мы могли вечером тренироваться.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Морская Росгвардия в Крыму получит восемь специальных катеров «Сарган»

Обновлено вчера в 15:00
Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Политика

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.
Обновлено в 08:36
Общество

Бумажный СНИЛС в России отменили

В России заменили бумажное свидетельство обязательного пенсионного страхования на электронное.
Обновлено 02 апреля в 22:08
Экономика

Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы

«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Наука

Ежедневные 20 минут на природе снижают уровень кортизола и стресса

Исследователи периодически замеряли у испытуемых уровень гормона стресса кортизола в крови.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Панин рассказал, как дурачился с Булдаковым на съёмках

Звезда «Особенностей национальной охоты» рассказал о смерти коллеги Особенная атмосфера царила на площадке, когда в картине снимались такие артисты, как Булдаков, отметил актёр.
Обновлено вчера в 08:40
Политика

Госдума окончательно запретила хостелы в жилых домах

Государственная дума приняла окончательную редакцию закон о запрете хостелов в жилых домах.
Обновлено в 04:45
Авто

Bugatti может выпустить конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga

Глава Bugatti Стефан Винкельман заявил, что компания готова к созданию ещё одной модели, но решение принимать будут боссы из Volkswagen, у которых пока много вопросов.
Обновлено в 04:07
Общество

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Кино

Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

Обновлено в 05:12
Политика

Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего

Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.
Обновлено в 07:18
Авто

Американцы помогут собирать договечные автомобили УАЗ

Как рассказали в пресс-службе отечественного предприятия, благодаря использованию новых для нашей страны технологий стойкость металлических поверхностей и деталей автомобиля к ржавчине увеличилась в 2 раза.
Обновлено в 09:38
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Спорт

Российского тренера отстранили за фальсификацию допинг-проб

Российский тренер Алексей Савин временно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:23
Интернет

В открытый доступ попали данные миллионов пользователей Facebook

Обновлено в 02:52
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Политика

Байден объяснился после очередных обвинений в домогательстве

Правая рука Барака Обамы, бывший вице-президент США Джо Байден в своем микроблоге в Твиттере объяснился после очередных заявлений в его адрес в неподобающем поведении.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области

Взрыв произошёл на заводе в Нижегородской область, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Политика

В России разработают госпрограмму по увековечению памяти героев войны

«В ближайшее время начнется разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества», — сказал Путин.
Обновлено в 09:47
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено вчера в 15:12
Политика

Эксперт считает вступление Финляндии в НАТО маловероятным

Ранее директор отдела по политике безопасности и антикризисному управлению министерства иностранных дел Финляндии Сари Раутио заявил РИА Новости, что Хельсинки сохраняет свой военный нейтралитет, но внимательно следит за развитием событий в мире в сфере безопасности и оставляет за собой возможность присоединиться к НАТО.
Обновлено в 02:32
Спорт

Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал желание бывшего биатлониста сборной России Антона Шипулина стать депутатом Госдумы.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
Обновлено в 06:02
Общество

Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать

Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Космос

SpaceX провела первые испытания Starhopper с включением двигателя

Обновлено в 06:11
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Маурисио Почеттино
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уэмбли».
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