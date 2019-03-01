Футбол
Почеттино: «Верю в то, что это лучший в мире стадион»Soccer.ru вчера в 21:19
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился эмоциями после победы над "Кристал Пэлас" (2:0) в первом матче на новом стадионе "шпор". Это особенный момент, особенный вечер. Я чувствую и верю в то, что это лучший стадион в мире.
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Почеттино посвятил первую победу на новом стадионе президенту «Тоттенхэма»
Евро-футбол.рувчера в 17:16
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Спорт
Счетная палата проверит расходы на подготовку ЧМ-2018
Счетная палата проверит расходы Минспорта, оргкомитета и ряда регионов России на подготовку чемпионата мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 06:15
Кино
Названы дата и место прощания с Алексеем Булдаковым
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Политика
В Конгрессе США запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет
Председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил запросил в Службе внутренних доходов налоговые декларации американского лидера Дональда Трампа, передает CNN.
Обновлено вчера в 23:25
Авто
Tesla заявила о рекордном падении продаж
Падение поставок связывают с логистическими проблемами в Китае и Европе.
Обновлено в 06:37
Футбол
Защитник «Локомотива» Ротенберг повторно прооперирован
Обновлено в 05:21
Политика
Представитель Норкина назвал причины плохого самочувствия ведущего
Телеведущий Андрей Норкин взял больничный из-за переутомления, большой нагрузки и нервов, сейчас он идет на поправку, заявил РБК концертный директор журналиста Вячеслав Калашников.
Обновлено в 04:05
Политика
В МИД России прокомментировали заявления США о закупке С-400 Турцией
Москва не видит ничего удивительного в заявлениях США по решению Турции купить российские комплексы С-400, в политике Вашингтона присутствует "явно выраженный" экономический интерес, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США.
Обновлено в 04:10
Здоровье
Россияне пожаловались на качество дорог и состояние ЖКХ
Почти 63% участников опроса заявили, что недовольны качеством дорог. Среди горожан таковых оказалось 61%, среди жителей сел – более 67%.
Обновлено в 06:15
Политика
Порошенко заставил церкви молиться за его победу
Обновлено в 05:50
Политика
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Здоровье
Прокуратура обвинила минздрав в грубом нарушении прав инвалида
«В результате бездействия министерства здравоохранения Республики Татарстан грубо нарушены права инвалида на обеспечение ее жизненно необходимым лекарственным препаратом, гарантированные Конституцией РФ, а также федеральным законодательством о социальной защите инвалидов и основах охраны здоровья», — сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Обновлено в 05:21
Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Политика
Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей
В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября
Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Общество
Социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Годом ранее о желании уехать из России заявили 17% опрошенных. Меньше всего россияне хотели переезжать в 2014 году (7%).
Обновлено в 06:40
Происшествия
Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля
Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
Обновлено в 06:45
Политика
Финляндия допустила вступление в НАТО
Директор отдела по политике безопасности и антикризисному управлению финского МИД Сари Раутио заявила, что Финляндия может присоединиться к НАТО в случае неблагоприятной ситуации в сфере международной безопасности.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Политика
Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Теннис
Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Обновлено вчера в 22:19
Футбол
Скончался бывший главный врач футбольного «Динамо» Дмитрий Бабиченко
Бывший главный врач московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Бабиченко умер в среду в возрасте 65 лет, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 06:07
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Футбол
Бердыев: Встречу с «Арсеналом» пропустят двое игроков «Рубина»
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего матча против тульского «Арсенала».
Обновлено в 06:46