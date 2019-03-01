Футбол

Почеттино: «Верю в то, что это лучший в мире стадион»Soccer.ru вчера в 21:19

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился эмоциями после победы над "Кристал Пэлас" (2:0) в первом матче на новом стадионе "шпор". Это особенный момент, особенный вечер. Я чувствую и верю в то, что это лучший стадион в мире.
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Почеттино: верю, что стадион «Тоттенхэма» — лучший в мире

Чемпионат00:04

Почеттино назвал лучший стадион в мире

Еженедельник Футбол02:21

Покеттино: «Мы закрываем одну главу и открываем другую. Теперь мы должны коснуться славы, поднимая трофеи»

Бомбардир.рувчера в 18:43

Почеттино: «Верю в то, что это лучший в мире стадион»

Soccer.ruвчера в 21:19

Почеттино посвятил первую победу на новом стадионе президенту «Тоттенхэма»

Евро-футбол.рувчера в 17:16

Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ должен думать как большой клуб»

Sportbox.RUвчера в 07:50

Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ должен думать как большой клуб»

Матч ТВвчера в 07:50
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Спорт

Счетная палата проверит расходы на подготовку ЧМ-2018

Счетная палата проверит расходы Минспорта, оргкомитета и ряда регионов России на подготовку чемпионата мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 06:15
Кино

Названы дата и место прощания с Алексеем Булдаковым

Обновлено вчера в 09:01
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Политика

В Конгрессе США запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет

Председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил запросил в Службе внутренних доходов налоговые декларации американского лидера Дональда Трампа, передает CNN.
Обновлено вчера в 23:25
Авто

Tesla заявила о рекордном падении продаж

Падение поставок связывают с логистическими проблемами в Китае и Европе.
Обновлено в 06:37
Футбол

Защитник «Локомотива» Ротенберг повторно прооперирован

Обновлено в 05:21
Политика

Представитель Норкина назвал причины плохого самочувствия ведущего

Телеведущий Андрей Норкин взял больничный из-за переутомления, большой нагрузки и нервов, сейчас он идет на поправку, заявил РБК концертный директор журналиста Вячеслав Калашников.
Обновлено в 04:05
Политика

В МИД России прокомментировали заявления США о закупке С-400 Турцией

Москва не видит ничего удивительного в заявлениях США по решению Турции купить российские комплексы С-400, в политике Вашингтона присутствует "явно выраженный" экономический интерес, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США.
Обновлено в 04:10
Здоровье

Россияне пожаловались на качество дорог и состояние ЖКХ

Почти 63% участников опроса заявили, что недовольны качеством дорог. Среди горожан таковых оказалось 61%, среди жителей сел – более 67%.
Обновлено в 06:15
Политика

Порошенко заставил церкви молиться за его победу

Обновлено в 05:50
Происшествия

Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год

Обновлено в 04:57
Политика

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Здоровье

Прокуратура обвинила минздрав в грубом нарушении прав инвалида

«В результате бездействия министерства здравоохранения Республики Татарстан грубо нарушены права инвалида на обеспечение ее жизненно необходимым лекарственным препаратом, гарантированные Конституцией РФ, а также федеральным законодательством о социальной защите инвалидов и основах охраны здоровья», — сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Обновлено в 05:21
Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Политика

Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей

В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 05:13
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Общество

Социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

Годом ранее о желании уехать из России заявили 17% опрошенных. Меньше всего россияне хотели переезжать в 2014 году (7%).
Обновлено в 06:40
Происшествия

Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля

Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
Обновлено в 06:45
Политика

Финляндия допустила вступление в НАТО

Директор отдела по политике безопасности и антикризисному управлению финского МИД Сари Раутио заявила, что Финляндия может присоединиться к НАТО в случае неблагоприятной ситуации в сфере международной безопасности.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия

Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 05:44
Политика

Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Теннис

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Обновлено вчера в 22:19
Футбол

Скончался бывший главный врач футбольного «Динамо» Дмитрий Бабиченко

Бывший главный врач московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Бабиченко умер в среду в возрасте 65 лет, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 06:07
Футбол

Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Футбол

Бердыев: Встречу с «Арсеналом» пропустят двое игроков «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего матча против тульского «Арсенала».
Обновлено в 06:46
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уэмбли».
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