Главный тренер английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал свою команду образцом успешной траты денежных средств на трансферном рынке при ограниченном бюджете, передает Evening Standard. Таким образом, он опроверг превосходство "Ливерпуля" по этом критерию.

Почеттино назвал «Тоттенхэм» образцом в плане трат на трансферы

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