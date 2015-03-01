Футбол
Почеттино назвал «Тоттенхэм» образцом в плане трат на трансферыГазета.Ru 02:13
Главный тренер английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал свою команду образцом успешной траты денежных средств на трансферном рынке при ограниченном бюджете, передает Evening Standard. Таким образом, он опроверг превосходство "Ливерпуля" по этом критерию.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:53, Вашингтон
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Общество
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В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
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Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля, там было 189 человек, сгорели 20 из 26 палаток.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".
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Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
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Футбол
Бэйл не отправился с «Реалом» на предсезонный турнир
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Происшествия
В Краснодаре к гражданским активистам пришли с обысками
В Краснодаре в домах активистов «Открытой России» и других организаций прошли обыски, сообщается на страницах нескольких краснодарских адвокатов в социальных сетях.
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Машков назвал условие возвращения в кино
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Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Симоньян предрекла провал русскоязычному телеканалу в Киеве
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54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
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Обновлено в 01:17
Политика
В США не нашли реальных оснований для антироссийских санкций
«Другой причиной санкций стало то, что Россия занялась торпедированием любимого американского занятия на Ближнем Востоке – смены режимов, которую Вашингтон на сей раз захотел осуществить в Сирии», – заявил он.
Обновлено в 01:52
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Обновлено вчера в 18:44
Политика
Эксперт предостерег власти Латвии от попыток сделать из России врага
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что страну ждут негативные последствия, в том случае, если власти продолжат пугать население «российской угрозой».
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие
Объявлены победители международной премии RT для военкоров
Победителями международной премии RT Khaled Alkhateb Memorial Awards 2019 стали журналисты из России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии.
Обновлено в 03:35
Политика
Киев готовится к прекращению транзита российского газа
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Обновлено вчера в 05:12
Политика
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Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
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Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).
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Политика
Порошенко отказался прятаться назло Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается уезжать из страны и прятаться.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Обновлено в 02:27