Футбол
Почеттино назвал «Тоттенхэм» образцом в плане трат на трансферыГазета.Ru 02:13
Главный тренер английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал свою команду образцом успешной траты денежных средств на трансферном рынке при ограниченном бюджете, передает Evening Standard. Таким образом, он опроверг превосходство "Ливерпуля" по этом критерию.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 09:59, Вашингтон
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В США глубоководного длиннохвостого кальмара впервые засняли на видео
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У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Обновлено вчера в 23:03
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